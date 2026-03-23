¡Inédito! Portero inicia como titular y lo sacan en menos de minutos en el futbol paraguayo

La División Profesional de Paraguay vivió una situación tan curiosa como poco habitual en el reciente enfrentamiento entre 2 de Mayo y Sportivo Luqueño, donde una decisión reglamentaria condicionó directamente el desarrollo del partido desde sus primeros instantes. Apenas con menos de dos minutos de juego, el conjunto local realizó una modificación que llamó la atención de propios y extraños.

El protagonista de esta inusual escena fue Juan Armoa, de 18 años, quien había sido incluido en el once inicial pero fue sustituido casi de inmediato. En su lugar ingresó Ángel Martínez, habitual titular del equipo, en una variante que no respondió a cuestiones tácticas ni físicas, sino estrictamente a una exigencia normativa vigente en el campeonato.

Juan Armoa l CAPTURA

¿Por qué salió tan rápido?

La razón detrás de este movimiento radica en la reglamentación que obliga a los clubes a cumplir con una cuota mínima de minutos otorgados a futbolistas juveniles, específicamente de la categoría Sub-19. Esta medida busca fomentar el desarrollo de talentos jóvenes dentro del fútbol paraguayo, garantizando su participación activa en la máxima competencia.

En este contexto, Armoa fue alineado desde el inicio con el único objetivo de sumar minutos reglamentarios, aunque su permanencia en el campo fue efímera. La rápida sustitución permitió al entrenador cumplir con la norma sin alterar significativamente la estructura competitiva del equipo.

Partido abandona con menos de dos minutos el juego l CAPTURA

El caso se vuelve aún más particular al considerar que la situación de Armoa está vinculada a su convocatoria a la selección paraguaya Sub-20 en la que podría tener minutos con la ‘Alborroja’ que le llevaría a sumar para la causa de su equipo el 2 de Mayo, pero antes tenía que haber debutado, es por ello de su presencia tan espontánea.

Por su parte, Ángel Martínez, quien ingresó tras la breve participación de Armoa, asumió su rol habitual dentro del equipo, aportando experiencia y equilibrio en el desarrollo del encuentro. La maniobra, aunque legal, abrió el debate sobre la interpretación y aplicación de este tipo de normativas.

Cambio de porteros con menos de dos minutos de juego l CAPTURA

Una regla cuestionada

Desde distintos sectores del futbol paraguayo han surgido cuestionamientos sobre si este tipo de prácticas respeta el espíritu de la regla, cuyo objetivo principal es promover el crecimiento real de los juveniles, y no solo su presencia simbólica en el campo de juego.