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Isla Mujeres: más que un paraíso en el Caribe Mexicano

Isla Mujeres, destino paradisíaco del Caribe mexicano | ESPECIAL
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:41 - 30 marzo 2026
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Una arena blanca y un mar turquesa construyen uno de los mejores destinos en Quintana Roo

Arena blanca. Mar turquesa. Un calor tan cálido que hace olvidar lo asfixiante de las grandes urbes. Isla Mujeres es más que un destino turístico: es una parada obligada en el Caribe Mexicano y en Quintana Roo.

Ubicada a pocos minutos de Cancún, esta joya natural combina paisajes de ensueño con una experiencia relajada y auténtica que la posiciona como uno de los destinos más atractivos de México.

Isla Mujeres sólo se encuentra a unos minutos de la zona hotelera de Cancún | ESPECIAL

Un escape perfecto a solo minutos de Cancún

Para llegar a Isla Mujeres es necesario emprender una aventura desde la zona hotelera de Cancún. A tan solo unos minutos —y con la ayuda de un ferry—, la vida natural comienza a desbordar magia y energía.

El trayecto es corto, pero suficiente para desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y sumergirte en un entorno donde el tiempo parece detenerse. Desde el primer momento, la isla envuelve a los visitantes con su ambiente relajado y su belleza incomparable

En Isla Mujeres el tiempo parece detenerse | ESPECIAL

Naturaleza, playas y experiencias únicas

Entre Playa Norte —considerada una de las playas más hermosas de México— y Punta Sur —el punto más oriental del país—, Isla Mujeres se convierte en el destino predilecto para los amantes de lo natural.

Más que un destino turístico, Isla Mujeres se ha convertido en una parada obligada en Quintana Roo, pues su gran oferta gastronómica, actividades acuáticas y postales increíbles le ha dado una nueva forma de ver la vida a quienes buscan experiencias auténticas frente al mar.

Isla Mujeres es el destino predilecto para los amantes de lo natural| ESPECIAL

Desde snorkel en aguas cristalinas hasta recorridos por sus rincones más emblemáticos, la isla ofrece una combinación perfecta entre aventura, descanso y conexión con la naturaleza.

Isla Mujeres no solo se visita, se vive. Es ese lugar al que siempre quieres volver, donde cada atardecer confirma que el Caribe mexicano tiene un rincón reservado para sorprenderte.

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