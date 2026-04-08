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Beisbol

Javier Assad se destaca, Bregman corta mala racha con tres hits y Cubs doblega a Rays

El mexicano Javier Assad lanzando ante los Rays| AP
Associated Press (AP) 21:41 - 07 abril 2026
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El lanzador mexicano no permitió carreras en el triunfo 2-9 de la novena de Chicago sobre el de la Florida

Alex Bregman salió de una mala racha en la que bateó de 13-0 al pegar tres hits, mientras que el mexicano Javier Assad trabajó 5 2/3 entradas sin permitir carreras para guiar el martes a los Chicago Cubs rumbo a una victoria por 2-9 sobre los Tampa Bay Rays.

Los Cubs (5-6) conectaron 16 hits, su mejor cifra de la temporada, y cortaron una racha de dos derrotas. Los Rays vieron frenada su seguidilla de tres triunfos ante una asistencia anunciada de 21 mil 377 personas en el segundo juego de su regreso al Tropicana Field.

Ambos equipos tuvieron algo de caos en la rotación.

Alex Bregman celebra el triunfo ante Rays con Michael Busch | AP

Los Rays (5-6) no contaron con el abridor programado Drew Rasmussen, cuya esposa entró en trabajo de parto del segundo hijo de la pareja horas antes del primer lanzamiento. Mason Englert (0-1) abrió y permitió cuatro carreras con siete hits en 3 2/3 entradas.

Los Cachorros anunciaron antes del juego que el as Cade Horton se perderá el resto de la temporada después de que una resonancia magnética reveló daño en el ligamento colateral cubital derecho.

Pete Crow-Armstrong, de Chicago, conectó su primer jonrón de la temporada, un batazo solitario en la séptima entrada, entre sus tres hits. El jonrón de dos carreras del venezolano Moisés Ballesteros en la novena fue su primero de la campaña.

Assad (1-0), quien ingresó en la rotación por el lesionado Matthew Boyd, limitó a los Rays a un hit y dos bases por bolas hasta la sexta entrada. Fue convocado el lunes cuando Boyd ingresó en la lista de lesionados por una distensión en el bíceps izquierdo.

Pete Crow-Armstrong recorre las bases tras su cuadrangular | AP

Los Cubs han ganado seis de las últimas siete aperturas de Assad, una racha que se remonta al 17 de agosto de 2025.

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