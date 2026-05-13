Lazio vs Inter de Milán: ¿Dónde y a qué hora ver la Final de la Copa Italia?

Lazio e Inter se verán las caras en un emocionante encuentro correspondiente a la Copa Italia. El partido está programado para el próximo 13 de mayo de 2026 a las 13:00. Ambos conjuntos buscarán avanzar en esta prestigiosa competición nacional en un duelo que promete máxima intensidad.

La Lazio llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos en sus últimas cinco presentaciones. El equipo registró una derrota reciente ante el Inter (0:3) el 09.05.2026, precedida por una victoria frente a la Cremonese (1:2) el 04.05.2026 y un empate contra el Udinese (3:3) el 27.04.2026. Previamente, igualaron ante el Atalanta (1:1) en la Copa Italia el 22.04.2026 y lograron un triunfo sólido ante el SSC Napoli (0:2) el 18.04.2026. Por su parte, el Inter atraviesa un momento de forma excepcional, acumulando cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los nerazzurri vencieron a la Lazio (0:3) el 09.05.2026, al Parma Calcio 1913 (2:0) el 03.05.2026, empataron con el Torino (2:2) el 26.04.2026, y superaron al Como (3:2) en Copa Italia el 21.04.2026, además de golear al Cagliari (3:0) el 17.04.2026. Este enfrentamiento de copa es crucial para ambos, dado el dominio reciente del conjunto milanista en sus duelos directos.

Hakan Çalhanoğlu en la victoria del Inter de Milán | AP

El historial reciente entre ambos equipos muestra un dominio absoluto del Inter, que ha logrado cuatro victorias y un empate en los últimos cinco enfrentamientos. El encuentro más cercano se produjo el 9 de mayo de 2026 en la Serie A, donde el Inter se impuso con un contundente 0:3 en el campo de la Lazio. Otros resultados incluyen victorias interistas por 2:0 en noviembre de 2025 y febrero de 2025, esta última también en el marco de la Copa Italia, además de una abrumadora goleada por 0:6 en diciembre de 2024. El único empate registrado en este periodo fue un 2:2 en mayo de 2025.

El análisis de las figuras principales destaca a Gustav Isaksen por parte de la Lazio y a Andy Diouf en las filas del Inter. Isaksen, centrocampista del conjunto romano, desempeña un papel táctico fundamental en la generación de juego ofensivo y será vital para intentar romper la sólida defensa rival. En el bando contrario, Andy Diouf se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del Inter, aportando equilibrio y dinamismo en la zona medular. Ambos jugadores llegan como los futbolistas con mejores estadísticas de sus respectivos equipos, asumiendo la responsabilidad de liderar a sus compañeros en este duelo eliminatorio de la Copa Italia.

Daniel Maldini, jugador de la Lazio | AP

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER LAZIO VS INTER DE MILÁN?