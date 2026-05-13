Lazio vs Inter de Milán: ¿Dónde y a qué hora ver la Final de la Copa Italia?
Lazio e Inter se verán las caras en un emocionante encuentro correspondiente a la Copa Italia. El partido está programado para el próximo 13 de mayo de 2026 a las 13:00. Ambos conjuntos buscarán avanzar en esta prestigiosa competición nacional en un duelo que promete máxima intensidad.
La Lazio llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos en sus últimas cinco presentaciones. El equipo registró una derrota reciente ante el Inter (0:3) el 09.05.2026, precedida por una victoria frente a la Cremonese (1:2) el 04.05.2026 y un empate contra el Udinese (3:3) el 27.04.2026. Previamente, igualaron ante el Atalanta (1:1) en la Copa Italia el 22.04.2026 y lograron un triunfo sólido ante el SSC Napoli (0:2) el 18.04.2026. Por su parte, el Inter atraviesa un momento de forma excepcional, acumulando cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los nerazzurri vencieron a la Lazio (0:3) el 09.05.2026, al Parma Calcio 1913 (2:0) el 03.05.2026, empataron con el Torino (2:2) el 26.04.2026, y superaron al Como (3:2) en Copa Italia el 21.04.2026, además de golear al Cagliari (3:0) el 17.04.2026. Este enfrentamiento de copa es crucial para ambos, dado el dominio reciente del conjunto milanista en sus duelos directos.
El historial reciente entre ambos equipos muestra un dominio absoluto del Inter, que ha logrado cuatro victorias y un empate en los últimos cinco enfrentamientos. El encuentro más cercano se produjo el 9 de mayo de 2026 en la Serie A, donde el Inter se impuso con un contundente 0:3 en el campo de la Lazio. Otros resultados incluyen victorias interistas por 2:0 en noviembre de 2025 y febrero de 2025, esta última también en el marco de la Copa Italia, además de una abrumadora goleada por 0:6 en diciembre de 2024. El único empate registrado en este periodo fue un 2:2 en mayo de 2025.
El análisis de las figuras principales destaca a Gustav Isaksen por parte de la Lazio y a Andy Diouf en las filas del Inter. Isaksen, centrocampista del conjunto romano, desempeña un papel táctico fundamental en la generación de juego ofensivo y será vital para intentar romper la sólida defensa rival. En el bando contrario, Andy Diouf se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del Inter, aportando equilibrio y dinamismo en la zona medular. Ambos jugadores llegan como los futbolistas con mejores estadísticas de sus respectivos equipos, asumiendo la responsabilidad de liderar a sus compañeros en este duelo eliminatorio de la Copa Italia.
¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER LAZIO VS INTER DE MILÁN?
Fecha: miércoles 13 de mayo
Hora: 13:00 horas del centro de México
Lugar: Estadio Olímpico de Roma
Dónde ver: DAZN