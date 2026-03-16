¡Llegó el día! El Original Grande Americano se enfrenta a El Grande Americano este 16 de marzo en Monday Night Raw

Uno de los regresos más importantes del Royal Rumble 2026 fue el del Original Grande Americano, quien regresó para reclamar su puesto como el verdadero personaje bajo ese nombre; sin embargo, durante los últimos meses, El Grande Americano ha permanecido en la programación tanto de WWE como de AAA con otro luchador bajo la máscara.

Con el paso de las semanas, los enfrentamientos y careos se dieron en el mismo Raw, pero ninguno de ellos ha sido una lucha en individual que enfrente a los dos Americanos, no al menos hasta este lunes 16 de marzo con las secuelas de Rey de Reyes.

El Grande Americano es el nuevo Rey de Reyes | wwe.com

¿Será el fin o tan solo el inicio de la rivalidad?

A pesar de que El Original Grande Americano vs El Grande Americano ya es una lucha confirmada para este lunes, realmente esto solo podría ser el inicio de una rivalidad todavía más larga, pues algunos rumores indican que todo llegaría hasta WrestleMania 42 para que alguno de ellos pierda la máscara ante el otro en el escenario de escenarios.

Sin embargo, esto no está para nada confirmado, por ahora solo se tiene este enfrentamiento que será parte de la cartelera del espectáculo de la marca roja. Dicho combate podría incluso terminar sin resultado, ya que los secuaces del Grande Americano (nuevo), Bravo y Rayo podrían aparecer para atacar al Original y que no termine el compromiso en el ring.

HOY en #WWERaw, El Grande Americano vs. El Original Grande Americano 😱 pic.twitter.com/E2xHZ3eCKs — WWE Español (@wweespanol) March 16, 2026

Esto también podría traer a unos posibles compañeros del Original, ya que en la Final del torneo de Rey de Reyes, ambos fueron parte de ella, pero los ya mencionados Bravo y Rayo lo esposaron a un poste y no pudo impedir que la victoria se la llevara El Grande Americano.

Con el Grande como el nuevo Rey de Reyes, muchas cosas podrían pasar, pues esta espada que ha conseguido, aún le queda una oportunidad titular asegurada por el megacampeonato, misma lucha en la que podría haber alguna interferencia de parte de su homónimo. Aún queda esperar también si esto terminará en Raw o se alargará para próximos eventos.

Resto de cartelera para Raw

El lunes 16 de marzo de 2026 se llevará a cabo otra edición de un Monday Night Raw Road to WrestleMania, en donde se promete que se resuelvan más detalles acerca de los combates que se llevarán a cabo para este próximo 18 y 19 de abril. Una de las presencias importantes será la del Jefe Tribal Roman Reigns, quien responderá a CM Punk en el marco de su rivalidad.

El Original Grande Americano atacando a Rayo Americano | wwe.com