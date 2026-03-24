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Futbol

¿Lo espera en Necaxa? Lorenzo Faravelli mandó mensaje tras salida de Martín Anselmi de Botafogo

Martín Anselmi con Lorenzo Faravelli cuando estuvieron juntos en Cruz Azul | MEXSPORT
Martín Anselmi con Lorenzo Faravelli cuando estuvieron juntos en Cruz Azul | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:56 - 24 marzo 2026
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El mediocampista argentino fue una de las piezas importantes para el estratega cuando ambos coincidieron en Cruz Azul

¿Habrá reencuentro en la Liga MX? El despido de Martín Anselmi de Botafogo desató mucha especulación respecto al técnico argentino. Principalmente, se empezó a vincular al ex estratega de Cruz Azul y Porto con Rayados de Monterrey, que no ha mejorado a pesar de la salida de Domenec Torrent.

Sin embargo, por ahora no hay nada más que rumores, aunque no se descarta que el futbol mexicano sí sea una alternativa para Anselmi. En este contexto, Lorenzo Faravelli parece dispuesto a abrirle las puertas en Necaxa, donde los resultados no han acompañado a Martín Varini.

Martín Anselmi en celebración con Cruz Azul en el Apertura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT
Martín Anselmi en celebración con Cruz Azul en el Apertura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT

¿Qué dijo Faravelli tras la salida de Anselmi de Botafogo?

Durante los dos torneos que coincidieron en Cruz Azul, antes de la salida del técnico rumbo a Europa a principios de 2025, Faravelli fue una pieza clave en medio campo. Además, en más de una ocasión ambos reconocieron su buena relación e incluso la afición celeste se ilusionó con la posabilidad de ver a 'Lolo' en un futuro como técnico cementero, para continuar el legado de Anselmi.

El camino de ambos se separó por distintos motivos, pero la relación no deja de ser cercana. Así lo demostró el ahora jugador de Necaxa con una publicación en redes sociales, luego del anuncio del despido del estratega. Por medio de una historia de Instagram, Faravelli compartió dos fotografías con Anselmi durante su etapa en Cruz Azul, junto con el mensaje "En las buenas y en las Bravas, DT".

Así fue el mensaje de Lorenzo Faravelli para Anselmi | CAPTURA DE PANTALLA
Así fue el mensaje de Lorenzo Faravelli para Anselmi | CAPTURA DE PANTALLA

¿Llegará Anselmi a Necaxa?

De momento, la historia de Faravelli no es confirmación de nada más que de la buena relación que tiene con Anselmi. De hecho, a pesar del torneo irregular que ha tenido, no hay rumores sobre una posible destitución de Martín Varini, quien llegó en el mercado de invierno procedente de FC Juárez.

Faravelli con Necaxa en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Faravelli con Necaxa en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

El uruguayo tomó el lugar de Fernando Gago, quien dirigió a los Rayos durante el Apertura 2025 tras la salida de Nicolás Larcamón, actual técnico de Cruz Azul. No obstante, en 12 partidos dirigidos, Varini tiene apenas cuatro triunfos y un empate por siete descalabros, con lo que Necaxa está en el puesto 11 con 13 puntos, a cuatro de América que -por ahora- es el último clasificado a Liguilla.

Si bien matemáticamente todavía tiene oportunidad de clasificar, el equipo hidrocálido ha tenido un mal torneo y apenas en la pasada Jornada 12 se reencontró con el triunfo con la goleada 3-0 ante Xolos de Tijuana, luego de cinco partidos sin ganar. Su próximo compromiso es ante Mazatlán, el viernes 3 de abril a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Victoria.

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