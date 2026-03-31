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Futbol

Marta Alemany tras su heroica atajada con Querétaro: "Me quité como cincuenta mochilas de mi espalda"

Marta Alemany en celebración en el partido de Querétaro ante FC Juárez en la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Marta Alemany en celebración en el partido de Querétaro ante FC Juárez en la Liga MX Femenil | IMAGO 7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 18:00 - 30 marzo 2026
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La arquera española expresó a RÉCORD su alegría por ayudar a su equipo ante Juárez

Marta Alemany se convirtió en la figura de Querétaro al atajar un penalti en los últimos minutos ante Juárez, lo que le dio el primer triunfo a su equipo en 14 jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. La española rompió en llanto luego de que finalizó el encuentro, un momento que se hizo viral por conmover a miles de aficionados.

¿Qué dijo Marta Alemany tras su atajada ante Juárez?

En entrevista exclusiva para RÉCORD, Alemany aseguró que este momento que guardará en su corazón, además de que es lo mejor que le ha pasado en el año, especialmente por ayudar a sus compañeras a conseguir un triunfo que considera que merecieron.

Marta Alemany en el partido de Querétaro contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Marta Alemany en el partido de Querétaro contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

“Al marcarse el penal, sentí que era algo irreal, pensé que la árbitra se había equivocado, pero me posicioné en la portería y me concentré en hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Tenía estudiada a la rival para el cobro del penal”, inició Alemany en entrevista para RÉCORD.

“Atajar el penal fue un momento que siempre guardaré en mi corazón y ha sido lo mejor que me ha pasado este año, por ahora. Siento que este logro es más colectivo porque estaba con mis compañeras y desde la pretemporada hemos estado luchando por el mismo objetivo", declaró.

Marta Alemany en el partido de Querétaro ante FC Juárez en la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Marta Alemany en el partido de Querétaro ante FC Juárez en la Liga MX Femenil | IMAGO 7

"Desafortunadamente, las cosas no se habían dado, así que significa mucho más por haberlo conseguido como equipo. Mi motivación siempre es trabajar, trascender y hacer el bien para el equipo. Estoy muy feliz de haber vivido ese momento junto a ellas” agregó Marta Alemany.

Alemany festeja cumpleaños con heroico momento

La española festeja su cumpleaños 28 este lunes, por lo que disfrutó al doble su heroica aportación para dejar el marcador 2-1 a favor de Querétaro sobre Juárez. Alemany dedicó la atajada a sus compañeras y a todo el entorno del club.

"Fue un momento muy especial. Nunca voy a olvidar este día y esta victoria con mi equipo, el cuerpo técnico y la afición. Ahora que terminamos de entrenar, estamos pensando en Puebla y en que vengan cosas buenas. Todas estábamos felices por todo lo que habíamos luchado. Fue un logro colectivo y realmente nos merecíamos este triunfo. Le dedico esto a todas mis compañeras y a todo el mundo que hace parte de este gran club, que merecíamos este triunfo”, expresó la española.

Por último, Alemany describió cómo fue el momento en el que rompió en lágrimas, pues lo sintió como quitarse mucho peso de encima. La española aprovechó para lanzar un mensaje a todos aquellos que han manifestado su apoyo tras el conmovedor suceso.

Marta Alemany en celebración en el partido de Querétaro ante FC Juárez en la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Marta Alemany en celebración en el partido de Querétaro ante FC Juárez en la Liga MX Femenil | IMAGO 7

"Sentí que me quité como cincuenta mochilas de mi espalda. Mucha felicidad, muchos sentimientos, todo revuelto. No tenía palabras, solo quería desahogarme y celebrarlo con mis compañeras que están pasando por la misma situación que yo. Muchas gracias por siempre estar, por confiar, por no abandonarnos y creer en nosotras. Eso es muy especial y nos da mucha fuerza. Que sigan así, muchas gracias”, finalizó Alemany.

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