Memo Ochoa: ¿Dónde y cuándo ver el partido AEL Limassol vs Ethnikos Achnas?

AEL Limassol y Guillermo Ochoa buscan una victoria en la competencia de Chipre. El próximo rival en lista es Ethnikos Achnas. 'The Lions' buscarán sacudirse las dos últimas derrotas que los mantienen en riesgo de perder la categoría en la Primera División de Chipre.

Ochoa con Limassol l INSTA: @yosoy8a

El último enfrentamiento entre estos equipos se remonta al 3 de enero de 2026, donde el equipo del guardameta mexicano se llevó la victoria 1-0. Ochoa logró mantener el arco del AEL Limassol en ceros.

Guillermo Ochoa abraza a un compañero l INSTA: @yosoy8a

En ese partido, el equipo de The Blue-Yellows no solo se llevaron la victoria sino que consiguieron posicionarse como sublíderes de la competencia.

Hoy la realidad que vive el equipo amarillo es muy diferente. Su posición en la tabla porcentual no es favorable y se encuentra en riesgo de perder la categoría. Sus dos recientes derrotas ante Apollon y Omonia Aradippou han condicionado gravemente su permanencia.

Guillermo Ochoa ha tenido errores puntuales en el arco del conjunto amarillo-azul. Los dos goles del Omonia Aradippou fueron una mezcla de errores defensivos y achiques equivocados por parte del arquero mexicano.

Este último descalabro hizo que AEL Limassol ahora juege en el Grupo B, es decir, aquellos equipos de la Liga de Chipre que buscan mantener la categoría.

¿Dónde y cuándo ver el partido entre AEL Limassol vs Ethnikos Achnas? Fecha, Hora, Canal

Ochoa sacando un balón de su meta l INSTA: @yosoy8a