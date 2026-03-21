Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Memo Ochoa: ¿Dónde y cuándo ver el partido AEL Limassol vs Ethnikos Achnas?

Guillermo Ochoa previo a un partido con AEL Limassol l INSTA: @yosoy8a
Jorge Armando Hernández 11:58 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

AEL Limassol y Guillermo Ochoa buscan una victoria en la competencia de Chipre. El próximo rival en lista es Ethnikos Achnas. 'The Lions' buscarán sacudirse las dos últimas derrotas que los mantienen en riesgo de perder la categoría en la Primera División de Chipre.

Ochoa con Limassol l INSTA: @yosoy8a

El último enfrentamiento entre estos equipos se remonta al 3 de enero de 2026, donde el equipo del guardameta mexicano se llevó la victoria 1-0. Ochoa logró mantener el arco del AEL Limassol en ceros.

Guillermo Ochoa abraza a un compañero l INSTA: @yosoy8a

En ese partido, el equipo de The Blue-Yellows no solo se llevaron la victoria sino que consiguieron posicionarse como sublíderes de la competencia.

Hoy la realidad que vive el equipo amarillo es muy diferente. Su posición en la tabla porcentual no es favorable y se encuentra en riesgo de perder la categoría. Sus dos recientes derrotas ante Apollon y Omonia Aradippou han condicionado gravemente su permanencia.

Guillermo Ochoa ha tenido errores puntuales en el arco del conjunto amarillo-azul. Los dos goles del Omonia Aradippou fueron una mezcla de errores defensivos y achiques equivocados por parte del arquero mexicano.

Este último descalabro hizo que AEL Limassol ahora juege en el Grupo B, es decir, aquellos equipos de la Liga de Chipre que buscan mantener la categoría.

¿Dónde y cuándo ver el partido entre AEL Limassol vs Ethnikos Achnas? Fecha, Hora, Canal
Ochoa sacando un balón de su meta l INSTA: @yosoy8a

  • Lugar: Alphamega Stadium

  • Fecha: 22 de marzo de 2026

  • Hora: 8:00 hrs tiempo de México

  • Canal: Claro Sports y Canal de Youtube de Claro Sports

Últimos videos
Lo Último
15:51 RTP en riesgo: alertan fallas en frenos y unidades que podrían causar accidentes en CDMX
15:51 Marc Crosas arremete contra detractores de Guillermo Ochoa: “Aplauden a Keylor a sus 39 años, y a Memo…”
15:31 LaLiga: ¿Cuándo y dónde el Real Madrid vs Atlético Madrid?
15:29 ¿Es seguro pagar con tarjeta en gasolineras y casetas? Estos son los riesgos en México
15:29 ‘Somos campeones de África’: Iliman Ndiaye manda contundente mensaje tras victoria el Everton
15:23 ¡Histórico! Club América anuncia a su nueva presidenta para la Queens League
15:14 "Regresé a mi mejor nivel": Lewis Hamilton reacciona tras obtener podio en el Gran Premio de China
15:06 Oficial: La Bombonera sufrirá importante cambio de cara a la segunda mitad del 2026
15:03 Revelan video del arresto de Justin Timberlake: así reaccionó ante la policía
14:50 ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Tigres?
Tendencia
1
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
2
Futbol Hasta el cielo: Raúl Jiménez anota penal con el Fulham y se lo dedica a su padre
3
Futbol ¡Final tenso! Karen Díaz negó saludo a Larcamón al terminar el Mazatlán vs Cruz Azul
4
Futbol Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino
5
Futbol Memo Ochoa lanza emotivo mensaje tras volver a convocatoria de la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
Te recomendamos
RTP en riesgo: alertan fallas en frenos y unidades que podrían causar accidentes en CDMX
Contra
21/03/2026
RTP en riesgo: alertan fallas en frenos y unidades que podrían causar accidentes en CDMX
Marc Crosas arremete contra detractores de Guillermo Ochoa: “Aplauden a Keylor a sus 39 años, y a Memo…”
Futbol
21/03/2026
Marc Crosas arremete contra detractores de Guillermo Ochoa: “Aplauden a Keylor a sus 39 años, y a Memo…”
LaLiga: ¿Cuándo y dónde el Real Madrid vs Atlético Madrid?
Futbol
21/03/2026
LaLiga: ¿Cuándo y dónde el Real Madrid vs Atlético Madrid?
¿Es seguro pagar con tarjeta en gasolineras y casetas? Estos son los riesgos en México
Contra
21/03/2026
¿Es seguro pagar con tarjeta en gasolineras y casetas? Estos son los riesgos en México
‘Somos campeones de África’: Iliman Ndiaye manda contundente mensaje tras victoria el Everton
Futbol
21/03/2026
‘Somos campeones de África’: Iliman Ndiaye manda contundente mensaje tras victoria el Everton
¡Histórico! Club América anuncia a su nueva presidenta para la Queens League
Empelotados
21/03/2026
¡Histórico! Club América anuncia a su nueva presidenta para la Queens League