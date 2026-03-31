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Muere trágicamente hombre que acosó a Billie Eilish en Nueva York

Las autoridades mantienen abierta la investigación para confirmar si fue o no un accidente / IG: @bliiieelilsh
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:45 - 31 marzo 2026
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El caso reabre el debate sobre la seguridad de las celebridades y los riesgos del acoso

Un hecho trágico volvió a poner bajo la lupa los peligros del acoso hacia figuras públicas. Prenell Rousseau, de 30 años, quien en 2020 fue detenido por acosar a la cantante Billie Eilish, murió tras ser arrollado por un tren en la estación Westbury, en Long Island, Nueva York.

De acuerdo con reportes policiales, el incidente ocurrió durante la madrugada del pasado 25 de marzo de 2026, alrededor de las 5:38 horas, cuando el hombre se encontraba corriendo cerca de las vías justo en el momento en que el tren ingresaba a la estación.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el hecho fue accidental o si existen otros factores involucrados en el fallecimiento.

La persona que acosaba a la cantante murió arrollada por un tren / IG: @bliiieelilsh

Un caso que marcó a Billie Eilish

Prenell Rousseau cobró notoriedad en mayo de 2020, luego de protagonizar un inquietante episodio en la residencia de Billie Eilish, en Los Ángeles.

Según documentos judiciales, el sujeto acudió al menos siete veces en un lapso de dos días al domicilio de la cantante, mostrando un comportamiento errático y negándose a retirarse, pese a las solicitudes de la familia.

La situación escaló al punto en que las autoridades intervinieron y se emitió una orden de alejamiento en su contra, luego de que la intérprete denunciara sentirse intimidada.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de marzo de 2026, alrededor de las 5:38 horas / IG: @bliiieelilsh

El acoso a celebridades, un problema vigente

El caso de Rousseau no solo generó preocupación en su momento, sino que también evidenció los riesgos que enfrentan artistas como Billie Eilish en su vida cotidiana.

La experiencia fue descrita por la cantante como profundamente inquietante, en un contexto donde la seguridad personal de las celebridades sigue siendo un tema delicado dentro de la industria del entretenimiento.

Su acosador había ido varias veces a la casa de Billie teniendo comportamiento extraños / IG: @bliiieelilsh

La muerte del hombre ha reavivado la conversación sobre los límites entre admiración y obsesión, así como la necesidad de reforzar medidas de protección para figuras públicas.

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