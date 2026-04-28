Mundial 2026: Jordania, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Ya huele a Mundial. A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, las 48 selecciones que representarán a su país en la justa se preparan para el pitido inicial, entre ellas varias sorpresas y debutantes, como es el caso de Jordania.

A la orilla este del río Jordán, la nación de Jordania destaca no solo por ser una de las cuatro selecciones debutantes en la justa mundialista, sino por su rica historia. Uno de los puntos a seguir en Jordania es el sitio arqueológico Petra, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

La Ciudad Rosa recibe su nombre porque sus templos, tumbas y estructuras monumentales fueron tallados directamente en los acantilados de arenisca que exhiben tonalidades rosadas, rojas y anaranjadas. Además de ser Patrimonio de Humanidad (UNESCO), Petra se encuentra en un valle angosto, al este del valle de Arabá, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Áqaba.

Nizar Alrashdan celebra tras anotar el tercer gol de Jordania | AP

¿Cómo fue el camino de Jordania rumbo al Mundial 2026?

Dejando un poco de lado la riqueza arqueológica, arquitectónica y cultural de Jordania, el país tuvo un periplo para llegar a la justa del balompié mundial. Pese a un comienzo dubitativo y algo temeroso, los hombres que reciben el mote de Al-Nashama (término árabe que hace referencia a la valentía, el honor y la caballerosidad), aseguraron su pase en la Tercera Ronda de la Confederación Asiática, siendo los segundos clasificados para la justa en dicha confederación.

El máximo goleador histórico del país es Hamza Al-Dardour, quien lidera la lista con 33 tantos. Sin embargo, durante las Eliminatorias Mundialistas, Ali Olwan y Yazan Al-Naimat fueron los mejores artilleros de Jordania, con ocho y nueve goles respectivamente.

Jordania| AP

El camino de Jordania en la Copa del Mundo

Ya en la próxima justa, Jordania se encuentra ubicada en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y la actual Campeona del Mundo, Argentina. Esa 'Triple A' en el sector será un gran reto para el país de Medio Oriente, principalmente por la Albiceleste.

Jamal Sellami es el estratega de Jordania, quien asumió el cargo en 2024. El estratega marroquí se supo ganar el cariño de la gente del país, pese a que no ha tenido un resultado como el de Hussein Ammouta en la Copa Asiática. El país terminó dicho certamen de 2023 con el Subcampeonato, su mejor participación.