MLS evalúa la posibilidad de 'desaparecer' a los Vancouver Whitecaps

La Major League Soccer (MLS) evaluó recientemente el futuro de Vancouver Whitecaps, incluyendo la posibilidad de una reubicación de la franquicia, según reportes. Un comité especial de propietarios se reunió a principios de mes para analizar distintos escenarios ante la falta de avances en la venta del club y en la búsqueda de soluciones locales para su estadio.

La última reubicación formal en la MLS ocurrió en 2006, cuando San Jose Earthquakes se trasladó a Houston para convertirse en el Houston Dynamo. Posteriormente, San José recuperó una franquicia de expansión en 2008. Más recientemente, el intento de trasladar al Columbus Crew a Austin generó el movimiento “Save The Crew”, que logró mantener al club en su ciudad con nuevos propietarios.

Actualmente, Vancouver enfrenta una situación similar. El contrato de arrendamiento del equipo en BC Place expira a finales de este año y el club continúa en venta. Cuanto más se prolongue la falta de acuerdos, mayor es la posibilidad de que la MLS considere seriamente una reubicación.

Los Vancouver Whitecaps están en venta | AP

Quieren mantener al equipo en Vancouver

En un comunicado, el club señaló: "Desde diciembre de 2024, la propiedad ha priorizado la búsqueda de un comprador comprometido a mantener el equipo en Vancouver, y hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna solución".

Posteriormente, añadió que, el club ha enfrentado desafíos estructurales bien documentados en torno a la "economía del estadio, el acceso al recinto y las limitaciones de ingresos que han dificultado atraer compradores comprometidos"

Según el propio equipo, durante los últimos 16 meses, han tenido conversaciones serias con más de 100 partes, y hasta la fecha, pero no ha surgido ninguna oferta viable que mantenga al club en la ciudad canadiense.

Aficionados de los Whitecaps quieren que se quede la franquicia | AP

El futuro del equipo

Entre las alternativas discutidas, un traslado a Las Vegas surgió como la principal opción. La liga ha mantenido contactos con un grupo inversor interesado en llevar una franquicia a ese mercado, aunque no estaría vinculado con el proyecto “Starr Vegas”, un plan de desarrollo de 10 mil millones de dólares que contempla un estadio con capacidad para 50 mil espectadores en el Strip. Además de Las Vegas, mercados como Phoenix, Indianápolis y Sacramento han mostrado interés en integrarse a la MLS.

Cualquier posible traslado requeriría la aprobación de los propietarios de la MLS, además de un acuerdo económico que incluiría el precio de compra y una tarifa de reubicación. Como referencia, San Diego FC pagó una cuota de expansión de 500 millones de dólares, por lo que se espera que cualquier operación supere esa cifra total.

La venta de los Whitecaps parece estar cada vez más cerca | AP

Mientras tanto, ha comenzado a surgir un movimiento de aficionados bajo el lema “Save The Caps”, replicando iniciativas similares vistas en otras ciudades. En este contexto, el director ejecutivo del club, Axel Schuster, declaró: "No estamos sentados esperando. Creemos en encontrar soluciones. Recorreremos el abecedario: soluciones A, B, C... hasta el final. Pero un día, y puede que no sea este año ni el próximo, podríamos quedarnos sin letras en el abecedario. Y entonces quizás tengamos que considerar otras opciones".