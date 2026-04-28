¡Continúa la rivalidad! Liv Morgan junto a The Judgement Day propinan paliza a Stephanie Vaquer en Raw

Después de haber perdido su campeonato mundial femenino en WrestleMania, Stephanie Vaquer ha tenido que retomar el camino dentro del elenco principal de WWE, pero todo esto con apariciones en Monday Night Raw, la marca a la cual ella pertenece.

La noche de este 27 de abril, a pesar de no haber luchado, 'La Primera' sí tuvo una aparición en el programa, pero no de la manera en la que ella hubiera querido, llevándose una golpiza que la podría dejar fuera por un tiempo considerable.

Stephanie Vaquer ha sido un ejemplo de superación para las mujeres del mundo | wwe.com

La revancha de WM 42

En la aparición que tuvo Liv Morgan en el Raw después de WrestleMania, tuvo un combate en contra de Sol Ruca, a quien venció con ayuda de Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, además de una intervención de Zaria; sin embargo, a la salida de estas tres, fue precisamente la chilena Stephanie Vaquer quien apareció en la entrada para encararse con ellas.

Ahora, tan solo una semana después, Liv y sus amigas han decidido atacar a Vaquer tan solo en el principio del programa, cuando 'La Primera' ponía rumbo al cuadrilátero para seguramente dar unas palabras después de su derrota en el máximo escenario, pero no pudo llegar.

The Judgment Day atacó a Stephanie Vaquer 🤬 #WWERaw pic.twitter.com/06v4W7L7ZM — WWE Español (@wweespanol) April 28, 2026

La paliza que sufrió incluyó, además del ataque de tres contra una sola, que Roxanne Pérez, 'atropellara' a Stephanie con una caja que se usa para transportar las cosas de la empresa entre ciudades.

¿Se viene el fin de Judgement Day?

Si por algo se ha caracterizado la historia de The Judgement Day es por no tener una separación de sus miembros de manera total, tal y como se ha hecho en versiones anteriores con Damian Priest, Rhea Ripley, Finn Bálor y hasta el mismo Edge, por lo que esta vez tampoco hubo una excepción.

Finn Bálor se fue, provocando una rivalidad con Dominik Mysterio, pero dejó unos cuantos problemas en la agrupación, pues Liv Morgan no estaba muy de acuerdo con la inclusión de Roxanne, por lo que de nueva cuenta, casi al final del show, habló con ella para asegurarse que sigue de su lado.

Roxanne Pérez es una de las miembros de Judgement Day | wwe.com