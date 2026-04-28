¡Quedó fuera! Charly Rodríguez no irá a la Copa del Mundo 2026

La sorpresa. Carlos Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul, no irá a la Copa del Mundo de 2026. RÉCORD pudo saber que Javier Aguirre no lo tomó en cuenta para esta primera parte de la convocatoria, por lo que el jugador de 29 años no tendrá la oportunidad de jugar su segundo Mundial. Por lo tanto, uno de los jugadores más consistentes en toda la Liga MX es la gran ausencia dentro de esta convocatoria del ‘Vasco’.

CHARLY RODRÍGUEZ FUE PARTE DEL PROCESO DE JAVIER AGUIRRE

Desde que Javier Aguirre comenzó su tercera etapa con la Selección Mexicana, uno de los jugadores con más apariciones en su combinado era Carlos Rodríguez. Salvo en la última Fecha FIFA de 2025, Charly había estado en cada convocatoria del ‘Vasco’. Incluso, ha sido uno de los futbolistas con más participaciones en este lapso.

Además, en los dos torneos oficiales que Javier Aguirre ha dirigido al Tricolor en estos dos años, Rodríguez fue convocado tanto a la Copa Oro como a la CONCACAF Nations League. Incluso, en varios duelos decisivos de estas competencias tuvo participación, además de haber acumulado más de 550 minutos de acción.

Incluso, en los últimos 11 partidos de la Selección Mexicana, Charly jugó en siete de ellos, habiéndose perdido solamente la Fecha FIFA de noviembre de 2025. Aunado a esto, en el duelo de preparación ante Portugal en el Estadio Banorte, el mediocampista mexicano jugó 45 minutos.

Charly Rodriguez formó parte de todo el ciclo mundialista | IMAGO7

CARLOS RODRÍGUEZ, PILAR EN EL MEDIOCAMPO DE CRUZ AZUL

En el último año futbolístico, Carlos Rodríguez se convirtió uno de los jugadores inamovibles en el mediocampo de Cruz Azul, debido a su solidez en el terreno de juego. Con más del 80% de los minutos posibles disputados, Charly fue crucial para que La Máquina fuera el mejor equipo de la temporada tras haber sumado la mayor cantidad de puntos entre el Apertura 2025 y Clausura 2026.

En lo individual, al solo contar Liga MX, Charly fue el único futbolista de Cruz Azul que jugó en todos los partidos entre temporada regular y Liguilla dentro de este año futbolístico. Además, acumuló un total de 2 mil 867 minutos entre el Apertura 2025 y Clausura 2026, en los cuales registró siete goles y seis asistencias en los 38 partido en los que participó.

Charly Rodríguez festeja con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

Incluso, el Apertura 2025 fue uno de los mejores que Charly tuvo en su carrera. Además de haber sumado nueve contribuciones de gol, Charly fue uno de los líderes en toda la Liga MX con el balón, pues tuvo un promedio de 42 toques efectivos por juego con un 86% de efectividad, además de haber estado en el Top 5 dentro de los mejores creadores del futbol mexicano, pues también promedió 2.6 pases clave por juego.

CARLOS RODRÍGUEZ ESTARÁ EN LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026 CON CRUZ AZUL

Al no ser convocado por Javier Aguirre para este ciclo de trabajo de un mes previo al inicio del Mundial, Carlos Rodríguez no tendrá que reportar con la Selección Mexicana. Por lo tanto, el mediocampista estará disponible para jugar con Cruz Azul la Liguilla del Clausura 2026. En Cuartos de Final, La Máquina se medirá ante Atlas.