NFL: Darius Leonard, linebacker mejor pagado de la liga tras extensión de contrato con Colts

REDACCIÓN RÉCORD 17:09 - 09 agosto 2021
Darius Leonard siempre tuvo la creencia de que él era el mejor linebacker de la NFL. Los Colts de Indianapolis se aseguraron de pagarle como corresponde.

El dos veces All-Pro aceptó una extensión de contrato por cinco años de 99.25 millones de dólares que incluye 52 millones garantizados, de acuerdo con una persona con conocimiento del acuerdo. La persona pidió mantener el anonimato dado que el equipo no ha dado a conocer los términos públicamente.

El pacto de Leonard supera al contrato de 95.225 millones de dólares por cinco campañas que Fred Warner firmó recientemente con San Francisco, lo que convierte a Leonard en el linebacker mejor pagado de la liga.

“No tengo duda de que iba a lograrse antes de la temporada”, indicó Leonard. “Sí, me pagaron. Me pagaron por lo que hice. Ahora debo seguir demostrándolo”, agregó.

