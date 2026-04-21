¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Toluca?

Se termina el Clausura 2026 para diversos equipos entre ellos el Mazatlán quien no solo despide el torneo en ‘El Encanto’ sino que tendrá el penúltimo dentro de la historia de la Liga MX; ‘Los Cañoneros’ reciben al Toluca quienes se juegan el liderato de la Temporada 2025-26.

Los dirigidos por Sergio Bueno simplemente buscarán cerrar dignamente en casa, incluso han puesto todas sus entradas gratis para que el público se pueda dar cita, en lo que será el fin de un equipo de primera división, de momento, en esa parte de la entidad.

Brian Rubio marcándole a Querétaro para poner en ventaja al Mazatlán | MEXSPORT

Mientras tanto, el Toluca se juegan más que tres unidades en esta fecha; los dirigidos por el Turco Mohamed siguen peleando el millón de dólares que se otorga al líder general de la suma de los dos torneos de la campaña, hasta el momento es líder con 64 unidades al igual que Cruz Azul pero con mejor diferencia de goles.

¿Cómo fueron sus más recientes juegos?

Mazatlán vuelve a casa tras tras empatar a un tanto ante Querétaro; El marcador se abrió al minuto 30, cuando Brian Rubio convirtió desde los once pasos para adelantar a Mazatlán. Sin embargo, la respuesta de Querétaro no tardó en llegar, y al 41’, Alí Ávila también desde el punto penal firmó el empate en un primer tiempo que se extendió hasta los 11 minutos de compensación.

Por su parte, el Toluca terminó por caer 2-1 ante el América; Brian Rodríguez fue el héroe de los Azulcremas con un doblete. Primero con un disparo colocado para dejar sin opciones a Luis García; en el segundo, también desde lejana distancia con un tiro potente que reventó el arco.

Jugadores de Toluca festejando el segundo gol ante Galaxy | MEXSPORT

El uruguayo tuvo el hat-trick, pero Luis García lo impidió con una importante atajada en un mano a mano, para dejar vivo a su equipo y buscar el empate en el Estadio Banorte. Raúl Zúñiga tuvo una de las oportunidades más claras para el tercer gol del América. Con el arco abierto, la 'Pantera' no pudo hacer el tanto definitivo para asegurar los tres puntos.

Finalmente, Toluca sintió la esperanza del empate tras un autogol de Miguel Vázquez, pero la defensa del América estuvo a la altura para evitar la caída de su arco en los minutos finales y con ello se concretó una valiosa victoria para los locales y dolorosa para la visita.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

¿A qué hora se juega?

El duelo está todo listo para efectuarse este 22 de abril a partir de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, desde ‘El Encanto’ y lo podrás seguir a través de Canal 7 y FOX ONE, además de seguir el resultado a través de la página web de RÉCORD.

Fecha: 22 de abril

Hora: 19:00

Estadio: Kraken