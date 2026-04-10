Partidos de hoy viernes 9 de abril 2026

Regresan las ligas futboleras. Este viernes la actividad deportiva se enfoca en el futbol, especialmente con el Real Madrid viendo actividad en lo que puede ser su clavo final en el ataúd de LaLiga. Además, la Liga MX se acerca a su final. Todo esto y más en la actividad de este viernes.

Real Madrid pierde ante Mallorca | AP

La actividad deportiva iniciará en Europa con varios partidos a mediodía. Primero la Serie A inicia con su jornada 32 y la Roma buscará afianzarse en los puestos de competencias europeas cuando reciba al Pisa.

Sin embargo, los reflectores estarán todos en España cuando el Real Madrid se medirá ante Girona en busca de recortar distancias con el Barcelona, pero en caso de caer se alejaría a 10 puntos y se despediría del título.

SERIE A

Roma vs Pisa

12:45 HRS

Disney Premium LA LIGA

Real Madrid vs Girona

13:00 HRS

sky sports PREMIER LEAGUE

West Ham United vs Wolves

13:00 HRS

FOX ONE

Vinicius en lamento en el partido de Real Madrid contra Bayern Munich en Champions League | AP

Mas tarde regresará la actividad en el futbol mexicano. Con sólo cuatro partidos restando en la Liga MX todos los equipos buscan victorias para instalarse en un puesto de Liguilla. De los equipos que verán acción este viernes, el duelo entre Juárez y Xolos podría eliminar definitivamente a uno de los dos. Además, la categoría plata también tendrá actividad con el Tapatío midiéndose a Irapuato.

FC Juárez vs Tijuana

21:06 HRS

FOX ONE / Canal 7 / TV Azteca Deportes Network



Puebla vs León

19:00 HRS

FOX ONE / Canal 7 / TV Azteca Deportes Network



LIGA EXPANSIÓN

Tapatío vs Irapuato

17:00 HRS

Disney Premium

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, en lamento tras gol de Xolos | IMAGO7