Partidos de hoy viernes 9 de abril 2026
Regresan las ligas futboleras. Este viernes la actividad deportiva se enfoca en el futbol, especialmente con el Real Madrid viendo actividad en lo que puede ser su clavo final en el ataúd de LaLiga. Además, la Liga MX se acerca a su final. Todo esto y más en la actividad de este viernes.
La actividad deportiva iniciará en Europa con varios partidos a mediodía. Primero la Serie A inicia con su jornada 32 y la Roma buscará afianzarse en los puestos de competencias europeas cuando reciba al Pisa.
Sin embargo, los reflectores estarán todos en España cuando el Real Madrid se medirá ante Girona en busca de recortar distancias con el Barcelona, pero en caso de caer se alejaría a 10 puntos y se despediría del título.
SERIE A
Roma vs Pisa
12:45 HRS
Disney Premium
LA LIGA
Real Madrid vs Girona
13:00 HRS
sky sports
PREMIER LEAGUE
West Ham United vs Wolves
13:00 HRS
FOX ONE
Mas tarde regresará la actividad en el futbol mexicano. Con sólo cuatro partidos restando en la Liga MX todos los equipos buscan victorias para instalarse en un puesto de Liguilla. De los equipos que verán acción este viernes, el duelo entre Juárez y Xolos podría eliminar definitivamente a uno de los dos. Además, la categoría plata también tendrá actividad con el Tapatío midiéndose a Irapuato.
FC Juárez vs Tijuana
21:06 HRS
FOX ONE / Canal 7 / TV Azteca Deportes Network
Puebla vs León
19:00 HRS
FOX ONE / Canal 7 / TV Azteca Deportes Network
LIGA EXPANSIÓN
Tapatío vs Irapuato
17:00 HRS
Disney Premium
Finalmente, la actividad cerrará con varios partido de basquetbol. A sólo nueve días de que, oficialmente arranquen los playoffs de la NBA, los equipos ya no se pueden permitir derrotas si quieren llegar con buen ritmo a la siguiente ronda.
Miami Heat vs Washington Wizards
17:00 HRS
NBA League Pass
Cleveland vs Atlanta
17:15 HRS
Disney Premium / ESPN 3
New Orleans Pelicans vs Boston Celtics
17:30 HRS
NBA League Pass
Orlando Magic vs Chicago Bulls
18:00 HRS
NBA League Pass
Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers
NBA
20:30 HRS
NBA League Pass