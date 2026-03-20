Peaky Blinders: episodios clave que debes ver antes del estreno de la película en Netflix

El esperado cierre de la historia de Tommy Shelby está cada vez más cerca. La película de Peaky Blinders llega este viernes 20 de marzo y promete dar un desenlace definitivo a uno de los personajes más icónicos de la televisión.

Para quienes no lograron ver los 36 episodios de la serie, el propio creador Steven Knight reveló cuáles son los capítulos esenciales para entender la trama antes del estreno.

La banda de Tommy Shelby tendrá un final que fue hecho en película y no en capítulos / Redes Sociales

Los episodios clave para entender a Tommy Shelby

Steven Knight compartió en un video para Netflix cuáles son los momentos más importantes de la serie: “Para mí estos son los episodios más importantes que hay que ver para ponerse al día con Peaky Blindes”, dijo.

El primero es el episodio 1 de la temporada 1, donde se establece la esencia de la historia.

“Deja en claro de que trata toda la serie; todo este episodio es fundamental para comprender quién es esta familia, a qué se dedica y por qué son tan temibles”, comentó.

Este capítulo introduce a Tommy Shelby, su familia y el contexto que los convierte en una de las organizaciones más poderosas.

El creador de la serie recomendó varios capítulos para poder entender el final / Redes Sociales

El momento que define al personaje

Otro episodio clave es el episodio 6 de la temporada 2, considerado uno de los más intensos.

Aquí, Tommy enfrenta uno de sus momentos más críticos, donde parece estar al borde de la muerte. Sin embargo, este capítulo revela una faceta distinta del personaje: su deseo de vivir.

Aunque durante gran parte de la serie parece indiferente a la muerte, en este punto queda claro que su lucha interna es mucho más compleja.

La película de los Peaky Blinders, desde este viernes, ya está disponible en Netflix / Redes Sociales

El cierre antes de la película

Finalmente, el creador destaca el episodio 6 de la temporada 6, el último de la serie. Este capítulo funciona como puente directo hacia la película, ya que resuelve varias dudas y deja la historia lista para el salto final.

Sobre este momento, Knight explicó: “es un contraste entre ambos momentos y quizá podamos creer que Tommy está curado, que se encuentra mejor, que se marcha para llevar una vida más sencilla”.

La conclusión que todos esperan

A pesar de estos episodios clave, la película promete mostrar nuevas capas del personaje y cerrar definitivamente su historia. El filme buscará revelar el destino final de Tommy Shelby, uno de los protagonistas más complejos y queridos de la televisión.

Así que, si no tienes tiempo de ver toda la serie, estos capítulos serán suficientes para llegar preparado al estreno de Peaky Blinders: The Immortal Man.