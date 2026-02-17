Raphinha explota contra el arbitraje en el partido contra Girona: "Es muy difícil jugar cuando las reglas son diferentes"
Barcelona sufrió un descalabro ante Girona lo que provocó que perdiera el liderato en la tabla general y lo deja a dos puntos del Real Madrid. No solo el resultado le jugó en contra sino que Lamine Yamal, uno de sus referentes al momento, falló un penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Girona venció 2-1 al Barcelona, pero el segundo gol del Girona dejó muchas dudas.
Raphinha, atacante y capitán de los blaugranas, dio un contundente mensaje con respecto al arbitraje y al segundo gol del Girona, el cual considera debió de ser anulado por una falta previa sobre Koundé.
"Es muy difícil jugar cuando las reglas son diferentes según te favorezcan o no"
El capitán de los azulgranas no solo criticó al arbitraje sino que también reconoció que el equipo 'culé' no está rindiendo como lo esperado y que eso va más allá de las fallas arbitrales. Lo ocurrido en Motilivi le dio al Barcelona una perspectiva sobre como su defensa llega a ser endeble a pesar de no ser un resultado tan abaratoso como con Atlético de Madrid.
El entrenador alemán del Barcelona, Hansi Flick, también se ha pronunciado contra el arbitraje en los últimos días, al finalizar el encuentro con Atlético de Madrid, el estratega fue a hablar con los árbitros para que le aclarasen algunas acciones dudosas y ayer comentó que l reglamento no se aplicó de manera correcta.
Hay molestia en el vestidor del Barcelona por los últimos resultados, el mensaje de Raphinha y de Flick es bastante claro. Sin embargo, el Barca debe mejorar cuestiones en la parte defensiva que ayer ante Girona fue pasada por alto. Yamal de igual manera falló un penal que pudo ser decisivo para los blaugranas. El conjunto azulgrana aún debe jugar la vuelta de la Copa del Rey contra Atlético de Madrid y ya lleva 4 goles en contra.
Los próximos compromisos del Barcelona
Este domingo Barcelona tiene un compromiso en casa cuando reciba al Levante. Con este partido, los dirigidos por Hansi Flick buscarán recuperar el liderato general de la liga. El 28 de marzo visitará al conjunto del Villarreal una cancha siempre complicada para los culés