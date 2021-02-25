Reportero de TUDN compareció en caso Félix Torres

SIN EVIDENCIA

Después de revisar varias veces los videos de la transmisión del partido entre Atlético de San Luis y Santos los integrantes de la Comisión Disciplinaria no encontraron el momento del supuesto grito de Germán Berterame a Félix Torres, por ello citaron a los árbitros y al comisario del partido para interrogarlos al respecto y manifestaron que ellos no escucharon el insulto racista del cual se queja el defensa central. La Disciplinaria también invitó al reportero de cancha de TUDN que estaba cerca de la jugada, lo mismo que al encargado de audio y al director de cámaras para saber si ellos escucharon algo y la respuesta fue negativa. El momento en que se cruzan Berterame y Torres ocurre junto a la banca de los potosinos, porque el argentino ya había salido de cambio. Sin evidencia del grito será muy difícil poder sancionar al jugador del Atlético de San Luis.

LOS MEJORES

Fabián Castillo de Xolos, Luis Quiñones de Tigres y Rubens Sambueza de Toluca son los jugadores más desequilibrantes de la Liga MX después de siete jornadas. El extremo de Xolos es el que más manos a mano a ganado en ataque con un total de 16, seguido de Quiñones que tiene 13 y Rubens. El mexicano mejor ranqueado en este rubro es Isaac 'Conejo' Brizuela de Chivas que tiene 10 duelos ganados en el mano a mano. En el futbol actual es fundamental ganar los duelos en ataque para poder generar situaciones peligrosas.

HAY LUGARES

La intención de la Liga de Expansión es la de poder crecer hasta 20 equipos, por ello todo aquel que se acerca a preguntar por los requisitos es informado de las condiciones que se requieren para jugar en esta categoría. De momento hay solamente 16 clubes y se espera que para el próximo torneo se pudiera agregar una o dos plazas nuevas. El requisito más importante es poder demostrar de donde sale el dinero, tanto para la compra de la franquicia, como para la operación del club. En el caso de Veracruz, que se muestra muy interesado, se sabe que podría ser a través de un cambio de sede de uno de los 12 clubes que tendrán derecho al ascenso cuando se reanude la posibilidad de subir a Primera División.

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