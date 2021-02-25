Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Reportero de TUDN compareció en caso Félix Torres

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:44 - 25 febrero 2021
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

SIN EVIDENCIA

Después de revisar varias veces los videos de la transmisión del partido entre Atlético de San Luis y Santos los integrantes de la Comisión Disciplinaria no encontraron el momento del supuesto grito de Germán Berterame a Félix Torres, por ello citaron a los árbitros y al comisario del partido para interrogarlos al respecto y manifestaron que ellos no escucharon el insulto racista del cual se queja el defensa central. La Disciplinaria también invitó al reportero de cancha de TUDN que estaba cerca de la jugada, lo mismo que al encargado de audio y al director de cámaras para saber si ellos escucharon algo y la respuesta fue negativa. El momento en que se cruzan Berterame y Torres ocurre junto a la banca de los potosinos, porque el argentino ya había salido de cambio. Sin evidencia del grito será muy difícil poder sancionar al jugador del Atlético de San Luis.

LOS MEJORES

Fabián Castillo de Xolos, Luis Quiñones de Tigres y Rubens Sambueza de Toluca son los jugadores más desequilibrantes de la Liga MX después de siete jornadas. El  extremo de Xolos es el que más manos a mano a ganado en ataque con un total de 16, seguido de Quiñones que tiene 13 y Rubens. El mexicano mejor ranqueado en este rubro es Isaac 'Conejo' Brizuela de Chivas que tiene 10 duelos ganados en el mano a mano. En el futbol actual es fundamental ganar los duelos en ataque para poder generar situaciones peligrosas.

HAY LUGARES

La intención de la Liga de Expansión es la de poder crecer hasta 20 equipos, por ello todo aquel que se acerca a preguntar por los requisitos es informado de las condiciones que se requieren para jugar en esta categoría. De momento hay solamente 16 clubes y se espera que para el próximo torneo se pudiera agregar una o dos plazas nuevas. El requisito más importante es poder demostrar de donde sale el dinero, tanto para la compra de la franquicia, como para la operación del club. En el caso de Veracruz, que se muestra muy interesado, se sabe que podría ser a través de un cambio de sede de uno de los 12 clubes que tendrán derecho al ascenso cuando se reanude la posibilidad de subir a Primera División.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO DE SAN LUIS NO SERÁ SANCIONADO POR INSULTOS RACISTAS.

Lo Último
20:52 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
20:48 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
20:28 ¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
Futbol Nacional
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
Futbol
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
Futbol
05/04/2026
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo