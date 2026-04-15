Revelan supuesto sueldo millonario del hijo de Noroña en la CFE; así responde el senador

El nombre de Kin Yael Villafaña Morán, hijo del senador Gerardo Fernández Noroña, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundiera información sobre sus ingresos como funcionario en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales superan el millón de pesos anuales, generando críticas y un intenso intercambio de opiniones en plataformas digitales.

De acuerdo con su declaración patrimonial, Villafaña Morán se desempeña como jefe de Disciplina dentro de la jefatura de la Subdirección de Negocios No Regulados en la CFE, un cargo que ha sido puesto bajo el escrutinio público tras conocerse el monto de sus percepciones durante el último año.

Información de la plataforma DeclaraNet indica que en 2024 reportó ingresos netos anuales por 1 millón 390 mil 27 pesos, lo que equivale a un promedio mensual cercano a 115 mil 835 pesos, considerando sueldo base, compensaciones adicionales, bonos, aguinaldo y otras prestaciones, lo que elevó el total de sus percepciones.

Kin Yael Villafaña Morán fue expuesto en redes por su presunto megasueldo dentro la Comisión Federal de Electricidad / Especial

Aumentan sus ingresos en el servicio público

El caso llamó aún más la atención luego de que se compararan sus ingresos con años anteriores, ya que registros indican que en 2020 reportó percepciones por 229 mil pesos anuales, lo que refleja un incremento considerable en un periodo relativamente corto dentro del servicio público.

Este crecimiento ha sido uno de los principales puntos de discusión en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el aumento en su salario, especialmente por su vínculo familiar con el senador.

Gerardo Fernández Noroña salió a la defensa de su hijo y de los ataques de la familia Calderón / Redes Sociales

Así comenzó la polémica

La controversia se intensificó después de que Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, hiciera comentarios en tono de burla sobre el tema en redes sociales.

El Fernández Noroña respondió directamente y lanzó críticas en su contra, lo llamó “parásito” y “vividor a costillas de tu padre”, al tiempo que defendió a sus hijos al asegurar que se abrieron camino por sí mismos y “sí trabajan”.

Los señalamientos son porque en 2020 ganaba más de 200 mil pesos y ahora se llevaba poco más del millón / Especial

La discusión continúa en redes sociales, donde el caso ha generado opiniones divididas entre quienes cuestionan el crecimiento de sus ingresos y quienes respaldan la postura del senador, en medio de un debate más amplio sobre los salarios en el servicio público.