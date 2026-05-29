“She Was Pretty” tendrá versión mexicana: así será “Cuando fui bonita”

TelevisaUnivision confirmó el inicio de grabaciones de Cuando fui bonita, la adaptación mexicana del exitoso K-Drama surcoreano She Was Pretty, una de las historias románticas más populares de Asia en los últimos años.

La producción estará a cargo de Pedro Ortiz de Pinedo y contará con Geraldine Galván y Daniel Gama como protagonistas principales de esta nueva apuesta televisiva que buscará conquistar al público mexicano con una mezcla de romance, comedia y amor propio.

¿De qué trata “Cuando fui bonita”?

La historia sigue a una joven que durante su infancia era considerada muy atractiva y provenía de una familia acomodada. Sin embargo, con el paso del tiempo su apariencia cambia y también enfrenta problemas económicos.

Años después, se reencuentra con su amor de la infancia, quien ahora es un exitoso ejecutivo de moda, pero teme que él ya no la reconozca ni la vea igual. Por ello, decide pedirle a su mejor amiga que se haga pasar por ella, desencadenando una serie de situaciones románticas y caóticas.

La versión original coreana se estrenó en 2015 bajo el título She Was Pretty y se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su historia de autoestima, identidad y segundas oportunidades.

Geraldine Galván y Daniel Gama protagonizan Cuando fui bonita. / Televisa

El boom de los K-Dramas en México sigue creciendo

En los últimos años, los K-Dramas han ganado enorme popularidad en México y Latinoamérica.

TelevisaUnivision ha apostado recientemente por adaptar historias internacionales para conectar con nuevas audiencias, y Cuando fui bonita se suma a esta tendencia que mezcla el estilo clásico de las telenovelas mexicanas con el romance coreano.

Cuando fui bonita, será la adaptación mexicana del exitoso K-Drama surcoreano She Was Pretty (2015). / Prime Video

Elenco confirmado de “Cuando fui bonita”

Además de Geraldine Galván y Daniel Gama, el elenco incluirá a: Daniela Gallardo

Sergio Madrigal Aspe

Carmen Muñoz

Renata Bieletto

Iván Mora

Pablo Briseño



entre otros actores y actrices confirmados para la producción.

Elenco de Cuando fui bonita. / Televisa