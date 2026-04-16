Taylor Momsen termina en el hospital en CDMX tras picadura de araña

La vocalista de The Pretty Reckless, Taylor Momsen, vivió un momento inesperado durante su estancia en la Ciudad de México, luego de ser mordida por una araña venenosa justo antes de su primer concierto como parte de la gira de AC/DC, situación que la llevó a recibir atención médica e incluso terminar en el hospital.

De acuerdo con lo compartido por la exactriz de Gossip Girl, el incidente ocurrió previo a subir al escenario, lo que encendió las alarmas entre su equipo; sin embargo, logró recibir atención médica inmediata, incluyendo una vacuna para contrarrestar los efectos del veneno, lo que le permitió continuar con su presentación esa misma noche, pese a la inflamación visible en la zona afectada.

“Así que no sería un tour AC/DC si no me mordieran... esta vez una araña enorme decidió sacarme un pedazo y su veneno hizo un número en mi sistema así que tuve que tener a los maravillosos doctores de México venir y entregar un buen tiro antes del show de anoche... ¡Agrégalo a la lista! ¿La mujer araña? ¿Batichica?”.

Taylor Momsen fue mordida por una araña en el primer concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros / IG: @taylormomsen

Toda una valiente, no cancela

Para la segunda fecha, Momsen compartió en sus redes sociales el estado de su pierna, mostrando una inflamación mayor en la zona de la picadura, aunque eso no le impidió subir al escenario y cumplir con el show ante sus fans, manteniendo la actitud profesional que la caracteriza.

Sin embargo, horas más tarde sorprendió nuevamente al publicar una imagen desde el hospital, donde se le veía recostada en una camilla, con hielo en la cabeza y la pierna afectada, dejando ver que la situación requería seguimiento médico. Aun así, fiel a su compromiso con el público, dejó claro que continuaría con sus presentaciones.

La actriz de El Grinch fue llevada a un hospital para una revisión más a fondo por la picadura / IG: @taylormomsen

Hoy en el hospital, mañana en el espectáculo”, expuso.

Ante la incertidumbre sobre su participación en la tercera fecha en la Ciudad de México, la cantante utilizó sus redes sociales para confirmar que estaba lista para regresar al escenario y despedirse del público mexicano, disipando cualquier duda sobre la cancelación del concierto.

A pesar del incidente, la cantante no ha dejado de tocar en las tres fecha que tiene en la CDMX / IG: @taylormomsen

No es la primera vez

Este tipo de incidentes no son nuevos en la carrera de Taylor Momsen, ya que en 2024 también fue noticia mundial tras ser mordida por un murciélago durante un concierto en Sevilla, España, mientras se presentaba como telonera de AC/DC.

En aquella ocasión, el animal se aferró a su muslo mientras interpretaba una canción, situación que inicialmente pasó desapercibida para la cantante, hasta que el público intentó alertarla. Tras el show, fue trasladada a un hospital donde recibió tratamiento contra la rabia durante dos semanas.

Pese a lo ocurrido, la pequeña actriz de El Grinch tomó el incidente con humor, incluso bromeando al respecto en redes sociales, demostrando una vez más su actitud ante situaciones inesperadas durante sus giras.