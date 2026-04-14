Tras donar 1.7 millones JOP vuelve al ojo público por supuesto coqueteo con Kimberly Loaiza

En los últimos días, el nombre de Kimberly Loaiza volvió a colocarse entre las principales tendencias, pero no por un estreno musical, sino por los rumores que la relacionan con Jesús Ortiz Paz (JOP), vocalista de Fuerza Regida.

El tema comenzó a escalar luego de un video de Juan de Dios Pantoja, donde recordó una etapa complicada en su relación con la influencer y dejó entrever que otras figuras intentaron acercarse a ella en ese momento.

Sin mencionar directamente a nadie, soltó una pista que fue suficiente para que las redes hicieran lo suyo: uno de ellos “cantaba corridos”. A partir de ahí, miles de usuarios empezaron a señalar a JOP.

Fans señalaron a Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, como el involucrado./ IG

¿De dónde surge el rumor entre Kimberly Loaiza y JOP?

La conversación explotó cuando el propio Juan de Dios lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Hay uno que hace corridos… y es famoso, muy famoso. Y le tiró el calzón”. Aunque no dio nombres, el internet comenzó a conectar puntos.

TikTok fue clave en esto. Clips, comparaciones y hasta teorías armadas por fans ayudaron a que la narrativa creciera sin que exista una confirmación oficial por parte de los involucrados.

Vídeo || “Solo quiero ser su amigo”: Jesús Ortiz, de Fuerza Regida, dona 1.7 millones de pesos a la madre de Kimberly Loaiza y Steff pic.twitter.com/G1kB7ydW1u — MVR Noticias (@MVRNoticias) April 14, 2026

El llamado “shippeo” también tomó fuerza. Usuarios comenzaron a editar contenido en el que colocan a Kimberly y JOP como si fueran pareja, generando aún más interacción y debate.

JOP volvió a ser tendencia tras su donación de 1.7 millones de pesos a la familia de Kimberly Loaiza./ Captura de pantalla

Lo que sí es real en medio del escándalo

Más allá de las especulaciones, hay un hecho que sí fue confirmado: la donación de 1.7 millones de pesos que JOP y su equipo hicieron para apoyar la hospitalización de la madre de Kimberly, información que dio a conocer Steff Loaiza.

Este gesto volvió a poner al cantante dentro del entorno cercano de la familia, justo en medio de tensiones que también han sido públicas en redes.

Mientras tanto, Kimberly Loaiza ha preferido no pronunciarse. No ha confirmado ni desmentido nada, lo que ha dejado el tema abierto a interpretaciones.