Ignacio Ambriz ha logrado conjuntar en León a un equipo sólido que se ha acostumbrado a pelear las primeras posiciones de la tabla; sin embargo, aún les falta coronar los buenos resultados con un título de Liga MX.

Pero para el estratega sus aspiraciones personales van más allá, puesto que su intención es regresar a dirigir en Europa y tomar las riendas de la Selección Nacional.

“Un título porque eso da prestigio, ojalá lo pueda conseguir. También me gustaría regresar a Europa, por ahí ya tuve una posibilidad cuando Joaquín del Olmo estuvo en Real Oviedo para poder ir. Hay gente que me está ayudando para ver si se me da una oportunidad, y después del mundial (Qatar 2022) me interesa ser entrenador de la selección también”, comentó en entrevista para W Radio.

Ambriz aseguró que el éxito que ha obtenido con la Fiera es en gran medida gracias al compromiso que han mostrado los directivos.

“Ha sido una regularidad del equipo mostrada futbolísticamente, pero resalto más el compromiso tanto de los directivos como de Jesús Martínez. De los jugadores, que para mí son lo más importante, me han ayudado a defender esta forma de jugar que agrada. Hemos sido consistentes y también valoro el ambiente que hay entre los jugadores”, aseguró.