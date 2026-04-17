Jorge Campos se une a American Eagle y lanza colección inspirada en sus icónicos uniformes

Este jueves 16 de abril se dio a conocer una colaboración que conecta el mundo de la moda con el futbol. El exfutbolista mexicano Jorge Campos se une a American Eagle para presentar una colección inspirada en su etapa como profesional, marcada por los colores vibrantes que lo distinguieron dentro de la cancha.

La colección incluye un total de 23 prendas y accesorios que retoman la esencia visual del exportero, recordado por sus uniformes llamativos tanto en clubes como en la Selección Mexicana. Chamarras, shorts, playeras tipo polo, gorras y ropa interior forman parte de esta colección que busca trasladar ese estilo al ámbito cotidiano.

Durante la presentación, Jorge Campos compartió su entusiasmo por este proyecto y explicó el significado que tiene esta nueva etapa fuera del terreno de juego. “Ahora sí que hay de todos los colores, y la verdad que muy contento, emocionado también por esta nueva colección, totalmente diferente a lo que era la portería. Antes estaba transmitiendo en la portería todo lo que estaba afuera, y ahora la portería viene a estar afuera, creo que ya vamos a poder ir a donde queramos, con los colores, y espero que les guste realmente.”

Jorge Campos lanzó una nueva colección con American Eagle | AMERICAN EAGLE

La colección destaca por su uso de tonos vivos y combinaciones que remiten directamente a las icónicas playeras que utilizó el también llamado ‘Brody’, considerado una de las figuras más representativas del futbol mexicano por su estilo dentro y fuera del campo.

¿Por qué Jorge Campos se une a las Águilas?

Durante el evento, Campos explicó que uno de los principales motivos para participar en esta colaboración fue la conexión emocional con los diseños. El exguardameta señaló que los colores y el concepto de la colección le recordaron su trayectoria en el futbol, donde su imagen se asoció con creatividad y una estética poco convencional.

“Estamos muy emocionados de poder estar aquí con ustedes. El diseño de esta colección y de esta campaña lo hicimos con mucha emoción. Con la misma emoción que cuando éramos chavitos, 8, 10 años, que nos poníamos en la tele a ver al señor jugar fútbol de portero... es que esa misma emoción fue la que pusimos en poder traer a la vida esta colección contigo. Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para traer esta colección”.

Jorge Campos destacó los colores en la colección | AMERICAN EAGLE

El exportero también habló sobre cómo surgió la oportunidad de integrarse a este proyecto y el proceso previo a concretar la colaboración. “A lo mejor aquí yo me estaba, sinceramente yo me estaba preguntando si en un futuro iba a ser parte de una colaboración, pero cuando se me acercaron, cuando empezamos con las pláticas, reuniones, sí fue emocionante. No lo transmitía porque no me querían pagar bien”.

En un tono más relajado, Campos cerró su participación con un comentario que hizo referencia a la coincidencia del nombre con el club América y con quien había bromeado en redes sociales. “Y bueno, para terminar, discúlpenme de esas águilas, que andan muy mal, discúlpenme, pero yo soy American Eagle, yo no soy de las águilas del América, soy de las águilas de American, gracias.”

La colaboración entre Jorge Campos y American Eagle se presenta como una propuesta que mezcla la identidad de uno de los futbolistas más reconocidos de México con una marca global, dando como resultado una colección que busca conectar con nuevas generaciones a través del diseño y la memoria deportiva.