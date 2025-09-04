NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers?

La espera terminó, la NFL regresó. El kickoff comenzará en un par de horas en territorio estadounidense, aunque también tendrá su primera actividad fuera del mismo. Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers tendrán su primer duelo divisional del año, aunque muy lejos del glamour del SoFi Stadium o de las inclemencias del clima del Arrowhead Stadium.

Brasil volverá a ser sede del segundo partido de la temporada de la NFL por segundo año consecutivo, con otro duelo de gran impacto. Será la primera vez que un duelo divisional se celebre en la Arena Corinthians, diferente al duelo entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles.

Justin Herbert | AP

Sed de victoria en el Oeste de la Americana

Ambos equipos tuvieron una participación destacada en la campaña del 2024, aunque también quedaron a deber. Los Cargadores quedaron eliminados en la Ronda de Comodines ante los Texanos de Houston; mientras que los Jefes perdieron su corona del Super Bowl ante el Campeón reinante.

Por su parte, en los dos juegos divisionales del año pasado, Kansas City mantuvo su hegemonía sobre Los Angeles, al derrotarlos en ambos partidos. El primer duelo se celebró en Arrowhead, con ventaja de apenas dos puntos de los Jefes; mientras que en el SoFi, los Cargadores también perdieron por siete unidades.

Patrick Mahomes | AP

¿Cuándo y dónde ver Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers?