Trabajador quedó atrapado en la bandera de Estados Unidos previo al Jets vs Steelers

El arranque de la temporada 2025 de la NFL dejó una escena insólita en el MetLife Stadium, cuando un trabajador quedó atrapado en la enorme bandera de Estados Unidos que se desplegó sobre el campo minutos antes del duelo entre los New York Jets y los Pittsburgh Steelers. El hecho se volvió viral rápidamente en redes sociales y provocó todo tipo de comentarios.

AP

Empleado se arrastra sobre bandera gigante en el Jets vs Steelers

La bandera de 100 yardas cubrió el terreno de juego mientras sonaba el himno nacional, pero la ceremonia se vio interrumpida cuando el empleado perdió el rumbo y terminó sobre la superficie de tela. Sin otra alternativa, el hombre tuvo que arrastrarse hasta el borde más cercano, a la vista de miles de aficionados y de los propios jugadores que aguardaban en los costados.

En redes sociales, los fanáticos no tardaron en reaccionar. “¡Vaya!, alguien quedó atrapado en la bandera en MetLife”, escribió un seguidor de los Jets, mientras que otro compartió un video desde otro ángulo con un mensaje de empatía: “Pobre chico de los Jets Steelers quedó atrapado en la bandera estadounidense justo antes del himno nacional”.

Yikes someone got caught on the flag at MetLife #JetUp pic.twitter.com/FyBmp1dDPB — Marianna (@momof2boys99) September 7, 2025

La escena también llamó la atención de los jugadores de los Steelers, que miraban con desconcierto al trabajador mientras este se incorporaba tras descender de la bandera. El momento se convirtió en uno de los más comentados del día, eclipsando por unos minutos el inicio oficial de la campaña de la NFL.

Risas en el primer partido de los Jets

Más allá del curioso episodio, la jornada terminó con una sonrisa para la afición neoyorquina. Los Jets, ahora dirigidos por Aaron Glenn, debutaron con triunfo en un duelo marcado por el morbo de enfrentar al veterano mariscal de campo Aaron Rodgers, quien dejó al equipo meses atrás. Un inicio victorioso para Nueva York en una temporada que promete emociones dentro y fuera del campo.

AP