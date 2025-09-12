"No me preocupa": Terence Crawford no piensa en posibles polémicas contra 'Canelo' Álvarez

Llegó el esperado fin de semana patrio y Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a subir al ring. El tapatío se presentará en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, y expondrá sus títulos contra Terence Crawford.

En atención a medios de comunicación previo al pesaje de este viernes 12 de septiembre, el estadounidense aseguró que no piensa en las polémicas que pueden presentarse con los jueces. Enfatizó que se enfoca en buscar una victoria que haga más grande su leyenda.

Crawford no piensa en posibles polémicas | AP

Crawford no piensa en lo que pueda pasar con los jueces

Sabido es que en ocasiones el boxeo no está exento de polémicas; decisiones a favor de uno u otro lado generan debate constante, sobre todo cuando el "favorecido" es el peleador más popular o bien el campeón defensor. En este caso, Álvarez podría ser el peleador que cuente con el favor de los jueces, pero para Crawford estas situaciones no son motivo de inquietud.

“Ese no es mi enfoque. Mi trabajo es hacer lo mejor que sé hacer y eso es lo que haré el sábado. No me preocupa nada, hice toda la preparación que necesitaba. Sé que Canelo es un rival duro y esa es otra razón por la cual tomé la pelea, así es como se construyen las leyendas”.

Canelo enfrentará a Crawford este fin de semana | AP

¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo vs Crawford?

Fecha :

: Horario : La cartelera principal comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se espera que la pelea estelar sea entre 21:30 - 22:00 horas

: La cartelera principal comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se espera que la pelea estelar sea entre 21:30 - 22:00 horas Sede : Allegiant Stadium

: Allegiant Stadium Transmisión: Para México, la pelea solo podrá seguirse por Netflix

La pelea podrá seguirse por Netflix | AP