Femenil busca vender en forma conjunta los derechos de televisión

SIGUIENTE PASO

Integrar los derechos de televisión de todos los equipos y venderlos en forma conjunta es el siguiente paso en la Liga Femenil, con la intención de emparejar un poco la parte competitiva y deportiva, ya que hoy en día hay clubes como Tigres que tienen sueldos mensuales de hasta de 180 mil pesos, y hay equipos donde todavía se pagan salarios de 8 y 10 mil pesos a las futbolistas. La idea es hacer lo mismo que en la Liga de Expansión, vender los derechos en forma conjunta y buscar la colaboración de las televisoras. Hoy en día en la Liga Femenil los derechos de televisión son de los clubes, y mientras algunos reciben algo de dinero, a otros les cuesta el generar la transmisión para subirla a redes, ya que no pudieron vender esos derechos.

ASEGURADOS

Hasta el 2026 los 12 equipos de Liga de Expansión seguirán con el subsidio de 20 millones de pesos por año y la única forma que lo pierdan es ascendiendo. A principios del próximo año se conocerán los requisitos para la certificación, ya que el primer gran requisito para poder subir a Primera División es aprobar la certificación que se llevará a cabo cada año antes de iniciar el campeonato. Cabe mencionar que el proceso para certificarse no es obligatorio y si algún club no desea hacerlo porque considera que todavía no está en condiciones administrativas o económicas está en todo su derecho y podrá seguir compitiendo, sin la posibilidad de pelear por ascender.

EL PRIMERO

Jesús Angulo será el primer jugador del Atlas Campeón que deje la institución, ya que las negociaciones entre Tigres y los Rojinegros están muy adelantadas al grado de que ya los norteños dialogan los temas del contrato con el defensor central o lateral. La negociación será en venta por parte de Grupo Orlegi y nada tiene que ver el préstamo de Julián Quiñones que está prestado al Atlas y cuya opción concluye en el mes de mayo. Tigres busca un lateral izquierdo, ya que desde la salida de Torres Nilo no han tenido un elemento de jerarquía en esa zona y por ello tuvieron que habilitar a jugadores como Aquino y Salcedo. Angulo también les da la posibilidad de utilizarlo como defensa central. Seguramente por la edad y el cartel del defensor será una de las transferencias más altas de este mercado ya que se habla de una cantidad superior a los seis millones de dólares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS FESTEJÓ EL TÍTULO DEL APERTURA 2021 CON DESFILE EN LAS CALLES DE GUADALAJARA.