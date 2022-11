Molestia en el Tri por trato diferente al de Argentina

TRATO DIFERENTE

La FIFA obligó a la Selección Mexicana a entrenar a las 11 de la mañana en sus instalaciones de Al Khor, toda vez que lo vendió como un entrenamiento oficial previo al juego y en el cual se generó una transmisión especial para los medios con derechos y se vendieron posiciones para los interesados. La obligación de entrenar en ese horario, generó molestia en el cuerpo técnico mexicano, toda vez que la práctica oficial de Argentina fue a las seis de la tarde ya sin tanto calor, por ello Gerardo Martino se sentó en la banca a platicar con el presidente de la Federación, Yon de Luisa, y con el director de selecciones, Jaime Ordiales, y tuvo poca participación. En cuanto concluyeron los 15 minutos a los que obliga FIFA, el entrenamiento se dio por terminado, toda vez que la práctica para cerrar la preparación estaba programada a las seis de la tarde y a esa hora se hizo a puerta cerrada.

RESPETO

Gerardo Martino y Lionel Scaloni se formaron como jugadores en Newell's Old Boys de Argentina y los dos en la conferencia previa al partido de este sábado fueron muy cuidadosos de sus conceptos para no meterle mas presión de la que ya existe al entorno. Le preguntaron a Scaloni lo qué se jugaba ante México y respondió que un partido importante, mientras que el “Tata” respondió que es muy difícil poder nulificar a Lionel Messi y fiel a su costumbre no habló de la posible alineación, ya que indicó su costumbre es la de platicarlo primero con los jugadores.

DE LOS MEJORES

La FIFA recurrió a su silbante más experimentado de todos los que están en Qatar para el partido entre México y Argentina, se trata del italiano Daniele Orsato que pitó el duelo inaugural y es candidato a dirigir la Final tomando en cuenta que su país Italia no está en la justa. Orsato tiene 47 años y en base a personalidad trata de controlar los partidos. No es partidario de las tarjetas rojas y por la importancia del cotejo decidieron ponerlo. Por su parte el mexicano César Ramos fue seleccionado para pitar en la segunda jornada y llevará el Bélgica contra Marruecos, lo cual constituye una buena señal, ya que sus calificaciones en el primer duelo fueron altas y por ello lo repiten.

