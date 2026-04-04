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Futbol

¡Electrizantes! Necaxa se lleva tres puntos importantes ante Mazatlán

Alexis Peña, capitán del Necaxa, en festejo de gol ante Mazatlán en el Clausura 2026 | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 23:07 - 03 abril 2026
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El equipo de Martín Varini consiguió su quinto triunfo del Clausura 2026 y se mete de lleno a la lucha por Liguilla

El encuentro no fue en tierra hidrocálida, sino en tierra caliente. Mazatlán se metió al Estadio Victoria con intención de cerrar su último torneo en la Liga MX de manera decorosa, sin embargo, Necaxa demostró que quiere estar en la Fiesta Grande y, aunque el marcador no lo demostró, fue infinitamente superior al cuadro Cañonero.

Los Rayos comenzaron con sus grandes oportunidades a los 180 segundos, con una combinación que nació desde Mendoza y Rosario. Lorenzo Faravelli mandó un balón cerca del arco de Ricardo Rodriguez, tras una jugada espléndida de Tomás Badaloni.

El equipo de Sergio Bueno mostró poca presencia en medio campo y una marca endeble, algo que Los 11 Hermanos no perdonaron. Al minuto 15, Javier Ruiz aprovechó un error en la salida de los de la Perla del Pacífico y terminó por abrir el marcador sin poca intervención del guardameta Rodríguez.

Javier Ruiz, jugador de Necaxa, en festejo de gol en duelo ante Mazatlán de la Jornada 13 del Clausura 2026 | IMAGO7

Mazatlán respondió en la primera mitad

Pese al dominio constante de los Rayos, Mazatlán terminó por empatar el partido en los últimos minutos del primer tiempo. Después de un tiro de esquina, el conjunto Cañonero realizó un contragolpe impoluto de los pies de Josué Ovalle, que terminó por ser el primer tanto de Fábio Gomes en el Clausura 2026.

Sin embargo, la alegría mazatleca no duró mucho, pues aunque en la primera mitad mostraron personalidad, en el complemento todo terminó. Los de Sergio Bueno salieron casi fundidos al segundo tiempo, por lo que los de Martín Varini aprovecharon.

Fábio Gomes, de Mazatlán, en festejo de gol ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

El primero que tuvo una gran oportunidad de romper la paridad fue Cristian 'Chicote' Calderón, con un tiro libre que se fue cerca del arco de Mazatlán. Sin embargo, el capitán de los Rayos, Alexis Peña, terminó por anotar el 2-1 definitivo.

¿En qué lugar quedó Necaxa?
Jugadores de Necaxa después de la victoria ante Mazatlán en el Clausura 2026 | IMAGO7
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