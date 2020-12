¿Por qué Pumas accedió a cambiar su horario de local?

VOLUNTAD

Aunque el cuerpo técnico de Pumas quería jugar la Semifinal de Vuelta el domingo a las 12:00 horas, la directiva universitaria aceptó la recomendación de la televisora para celebrar el encuentro el domingo a las 18:30 horas. Los dirigentes universitarios desde hace tiempo han buscado a los directivos de la televisora con la intención de renovar anticipadamente la renovación del contrato de derechos de televisión, y que de esa forma les puedan adelantar un dinero que les urge para poder hacer buenas las opciones de compra de jugadores como Favio Álvarez, Alejandro Mayorga y Johan Vázquez. El precio de los anuncios varía mucho entre un partido que se juega a las 12:00 horas y otro que se celebra después de las 18:30 horas, y cuyo final alcanza a entrar en el ´'Prime Time', que es el horario más cotizado para la televisión.

APRIETAN ELIMINATORIA

Con la decisión de Concacaf de que los boletos para Qatar 2022 se disputen en un octagonal y ya no en hexagonal, los tiempos se aprietan y el organismo está proponiendo a las selecciones que en cada Fecha FIFA en lugar de dos partidos, se celebren tres, ya que de otra forma no les darían los tiempos. La ventana oficial de Fecha FIFA contempla ocho días hábiles, por ello se juegan dos encuentros, y Concacaf sugiere que en esos ocho se celebren tres compromisos oficiales, lo cual parece complicado, sobre todo cuando a un país le toque jugar dos de visitante y uno de local. Las Fechas FIFA de marzo y junio del 2021 están descartadas, ya que en la primera es imposible por el tema de la pandemia y en la segunda se tiene que jugar la Copa Oro, evento que organiza Concacaf, y que es donde se capitaliza. Ante tal situación, el octagonal arrancaría hasta septiembre y solamente quedarían seis Fechas FIFA antes de Qatar 2022 para jugar las 14 jornadas, y todavía estaría pendiente el repechaje. Las Fechas FIFA del 2018 a 2022 se programaron desde que terminó el Mundial de Rusia y no se pueden alterar.

ASUME

La llegada de Luis Fernando Tena a Bravos de Juárez significa que Guillermo Cantú ya asumió el control total del cuadro fronterizo, que anteriormente tenía Alvaro Navarro Gárate, quien es cuñado de Alejandra de la Vega, propietaria del equipo. Cantú poco a poco fue tomando el poder de Bravos, primero en la parte administrativa, por ello llevó a personal de su confianza como Gabriel Saucedo y Héctor Lara, posteriormente invitó al Tato Noriega como asesor deportivo, y ahora decidió apostar por la experiencia del Flaco Tena, con quien lo une una gran amistad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA VUELVE NUEVE AÑOS DESPUÉS AL TOP 10 DEL RANKING FIFA.