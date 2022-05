Arturo Brizio dejará la Comisión de Arbitraje tras el Mundial

CON PLAN DE RETIRO

Lo único que quedó claro en las Semifinales recién concluidas es que nuestro arbitraje está hundido en la peor crisis del siglo y que arrastra el prestigio de la Liga MX. Pero aunque pensé que Doña Fede seguía comiéndose las justificaciones de Brizio, me enteré de que ya están trabajando en hacer cambios.

Resulta que en las oficinas de Toluca ya están cansados de tanta queja (a pesar de que aseguran que ya bajaron) y polémica que se desata entre aficionados y en los medios de comunicación, además de las redes donde los exárbitros exhiben a los silbantes con sus trágicos errores. Y la verdad es que no se necesita ser experto para darse cuenta. Pues pusieron manos a la obra y está trazado el plan: a encontrar al reemplazo de Brizio y el exárbitro mundialista deja la Comisión tras el Mundial de Qatar 2022. El plan de retiro está puesto. Y ahora, te pregunto, querido lector, ¿Quién te gusta para ser el sucesor?

TECNOLOGÍA FRENARÍA EL RIDÍCULO

Dentro del oso arbitral que vimos en el Volcán ante Atlas, coronado por la alineación indebida que permitió el Piojo Herrera, por supuesto que me puse a preguntar si el cuarto árbitro no tenía responsabilidad y vaya sorpresa.

Resulta que aunque los silbantes sí tienen obligación de llenar la cédula con los participantes del encuentro, donde se puede detectar si pasan de la cifra de No Formados en México, pero la falta de tecnología adecuada provoca que no lo puedan ver al momento: por no tener una conexión adecuada, no ingresan de inmediato en el sistema el cambio y no se registra que sobrepasarán el límite de extranjeros; eso lo llenan hasta después del partido. Pero ya para qué.

Me contaron que pusieron el tema en la mesa de Doña Fede para que los nuevos registros traigan una especie de código QR que se escaneé al momento y que arroje el problema. Además de que todos los estadios necesitan tener internet adecuado para los árbitros.

RACISMO BAJO LA LUPA

Y para terminar los temas extra cancha de estas Semis, el caso de racismo en Pachuca está muy claro, aunque algunos medios y reporteros se confundieron y publicaron que Layún y compañía se habían metido con la afición americanista, pero nada qué ver.

Como en cualquier estadio, el ‘Ave de las Tempestades’ levanta pasiones, especialmente en contra. De la tribuna del Hidalgo cayeron las linduras acostumbradas: “no valen ver…” o “pin… pocos huevos”, entre otro catálogo acostumbrado. Hasta que Otero pasó trotando en el calentamiento y cayó un “pinche negro de mierda”, así, con cada una de las letras, lo que prendió a Juan y ahí se metió Layún a separarlo para evitar un enfrentamiento. Miguel se volteó con la grada a decirle al aficionado que gritó que se bajara, se calentó por la discriminación. El tipo con playera del Pachuca siguió insultando, pero no se atrevió a acercarse al jugador del América. Otros compañeros también defendían el racismo contra el colombiano.

Después del juego, algunos futbolistas explicaron lo sucedido en redes. Y me dicen que como la directiva del Pachuca se toma muy en serio erradicar este tipo de conductas, van a investigar, y no será como esos equipos que avisan y no cumplen, pues los Tuzos tienen ya varios casos de vetar a seguidores que no cumplen las normas de conducta. Que así sea.

A AMARRAR AL PROFE

Ya en el Nido, ayer fue un día de darle carpetazo a un torneo que inició de la peor forma, pero se compuso al clasificar directo a Liguilla, alcanzando la Semifinal. Por supuesto que como sucede siempre con el América, lo único que vale es el título y al no conseguirlo hay consecuencias.

Habrá salidas y refuerzos, eso ni duda cabe, pero no será como sueña el colectivo, eso de traer a Luis Suárez y mamarrachada y media que sueltan en redes. Ya les estaré avisando. Por lo pronto, lo primero que harán es definir al técnico del siguiente torneo, que la idea, ya te lo había escrito, es que se quede el Tano Ortiz. Al final de esta misma semana saldrán noticias desde Coapa.

A CONCA POR LA MÍNIMA

Por cierto, para que le dé coraje al americanismo del mundo, ¿Sabes por qué no van las Águilas a la Concacaf de la siguiente temporada? Por cuatro goles.

Atlas y León calificaron a la Conca por la Final anterior, y en esta se apuntó Pachuca, pero como los Zorros ya tenían un lugar, le ceden el boleto del segundo torneo al equipo que hizo más puntos en fase regular en el año futbolístico: América y Tigres, empatados con 61. El siguiente criterio de desempate es la diferencia de goles, en la que el conjunto del Piojo Herrera lleva mano, pues quedaron +22 por el +18 de las Águilas. Así que, cambiar el estilo ratonero del Tuca por uno más ofensivo ya tuvo dividendos para los norteños.

FALTA LANA A DOÑA TELE

Hablando de la Concacaf, te cuento que me sorprendió lo que publicó mi compadre El Fantasma sobre la propuesta de compra del Querétaro, no tanto por el deseo de venta de Hank, que está claro que quiere deshacerse de un club en el que dejaron un cochinero los anteriores y que sigue en broncas de multa por el porcentaje, sino por el que Nacho señala como el mejor comprador en la lista: Miguel Arroyo, cabeza de Fax Sparts.

Hace unas semanas me contaron que el canal que recién vendió Disney a este grupo de empresarios tiene problemas de consolidación, “de flujo en el arranque” me explicaron, tanto que ya se les escaparon las transmisiones de la deslumbrante Concachampions, pues no las pudieron amarrar para la siguiente temporada y están a concurso justo ahora. Entre los que apuestan fuerte son sus ex ‘hermanos por cinco minutos’ de ESPN, así como TNT, que quiere consolidar su oferta en nuestro país.

Ahora, lo que explicó Hank antes de la Asamblea es que tiene varias ofertas, pero ninguna ha logrado cuajar, a pesar de que las más fuertes están apoyadas por el gobierno de Querétaro, que pretende que siga el equipo del Máximo Circuito en La Corregidora. Por eso hay más tiempo para cerrarlas.

