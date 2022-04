Mozo arma la fiesta y rinde en el campo

RINDE CON TODO Y FIESTA

Del que te cuento que está con todo dentro y fuera del campo es don Alan Mozo Rodríguez, aunque el Tata lo tenga cepillado.

Tras jugar en su cumpleaños ante Cruz Azul en la Ida de Conca, el canterano de Universidad no perdió la oportunidad de festejar a lo grande su aniversario. Tras el duelo del viernes en Liga Meme X en Puebla, Alan reservó para el sábado su antro favorito, el Bar 27 del Pedregal, mandó cerrar la parte de arriba para celebrar con sus compas.

Llegaron futbolistas, incluso viajaron desde otras ciudades tras jugar como Ormeño, quien aterrizó barriendo desde San Luis; hasta tuvo influencers invitados. Sensacional evento.

Me sorprendió ver la capacidad de recuperación de Mozo, porque vaya juego que se aventó el miércoles contra La Máquina, puntual ahora sí para cumplir en defensa. A Mozo le alcanza para enfiestar a gusto y después cumplir en el campo. Bendita juventud. ¿Y si lo llamas, Tata?

FALTA PEQUEÑO GRAN DETALLE

Está planchado ya lo más importante para que Lillini se quede en Cantera, la lana y el tiempo, como adelanta mi padawan Karla Uzeta; lo que falta es poco, pero es lo difícil.

Me cuentan que son dos años al menos de contrato para el argentino con aumento de sueldo, pero falta lo que el técnico le pide al Inge Silva: que mantengan la base de este equipo, de por sí ya maltrecho por la constante venta de los más valiosos. Esperan a que pase la Final de la Conca para ver si le cumplen a Andrés.

De Mozo, por ejemplo, no hay oferta. Y Tala, aunque ya tiene la propuesta de renovación, no responde si se queda. Dinenno no peligra. Habrá que ver si no llegan nuevos billetazos que sacudan al plantel azul y oro.

AMENAZA DE VETO

Pues lo que se vendía: se salió de control la paciencia de la afición de Chivas y ayer quedó patentado con los gritos prohibidos y el sonoro '¡Fuera Leaño!', y eso que Marcelito no estaba en la banca.

Ahora viene una similar a lo que hace poco le pasó a Cruz Azul, ¿te acuerdas? Contra León apareció el grito, Doña Fede castigó con veto y jugaron Repechaje ante Rayados a puerta cerrada: “por la aparición del grito discriminatorio durante el partido y la aplicación del protocolo antidiscriminatorio”, como sucedió anoche en el Akron.

RENOVACIÓN EN EL NIDO

Parece que los años perdonan a Luis Fuentes, pues a sus 35 añotes sigue demostrando que es un lateral confiable en el Ame, de la mano del Tano Ortiz ya se ha convertido en titular indiscutible en los últimos tres juegos, gran trabajo.

Pues me cuentan que el defensor está en pláticas con la directiva de las Águilas para renovar su contrato por al menos un año más en Coapa; ya sabes que justo en la edad de Fuentes no los firman por más tiempo. El Tano ya abogó por su continuidad y es cuestión de tiempo para hacer oficial la extensión de su vínculo, que por ahora concluye este verano. Es cosa de días.

TITULARES EN DOÑA TELE

Vaya que he recibido muchos comentarios para hablar de los narradores de TNT en los juegos de la Shampions, y más después de ver cómo mi Madrid se levantó de la tumba para noquear al Campeón europeo. ¡Como piden a Majo para el relato! Pero ya no se podrá.

Me limito a explicarte que la dupla estelar, la del Pollo como cronista y La Reimers en el análisis, seguirá hasta el fin de la temporada como la titular, pues así lo establece el contrato que firmaron. La otra, la de Murguía y Cerón, estará en la otra Semi. Y así seguirá para la siguiente campaña, es el trato y no hay cómo se mueva.

SE CAYÓ EL SISTEMA

Los que fallaron en una de sus primeras pruebas futboleras fueron mis compas de ViX, que en el juego de la Femenil que anunciaron con bombo y platillo como opción gratuita para seguir en streaming, recibieron muchas quejas por no poder cumplir con el servicio. Calma, mi gente. Así le ha pasado a muchos que inician en este show en línea. Confiemos en que podrán arreglar los problemas, sobre todo para el Mundial de Qatar, del que tienen al menos 10 partidos en exclusiva en la plataforma digital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS ENFRENTARÁ A SEATTLE EN FINAL DE CONCACHAMPIONS.