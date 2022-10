Tata Martino ya tiene definidos los 26 que irán a Qatar 2022

MÁS DRAMA A LISTA

En torno al Tri, la suerte está más que echada, mis queridos Francoliebers, y Martino ya tiene definida la lista de 26 que buscará el milagro en Qatar 2022. Mañana va a hacer el anuncio en las instalaciones de Doña Fede en Toluca, hará pública una lista preliminar con más de 30 elementos que viajarán a Girona, incluidos los ‘sparrings’ juveniles, esos que ya conoces porque mi padawan Castillo ya los ventiló ante el enojo en la dirección de equipos tricolores.

De todos los jugadores que viajarán a Europa, los 26 que terminarán registrados para jugar el Mundial ya están enterados; los chavos saben que solamente serán ‘sparring’ y el resto tiene pleno conocimiento de que sólo estarán en Qatar si hay una baja médica de último minuto. Y tú, ¿cuál crees que será la injusticia de la lista?

SIN BAJÓN

Entre más grande, más fuerte caen. Y le pasó al Ame. Aunque caló hondo el fracaso en plantel y directiva, ayer González Iñárritu se puso en contacto con el patrón Azcárraga, para empezar a delinear lo que está por venir. El cineasta ya tiene el control y definirá junto a Baños el futuro de los integrantes que quedaron a deber.

Uno de los que están en análisis es Memo Ochoa, pues su contrato acaba y no ha sido renovado. A pesar de la depresión de ser uno de los villanos ante los Diablos, el histórico decidió no tomar vacaciones de cara al Mundial y se unió inmediatamente a la Selección en el CAR, en lugar de hacerlo hasta media semana como sus compañeros, así como los Rayados. Memo trata de dar carpetazo a la eliminación, a otra cosa mariposa.

QUE MADURE PRIMERO

Por cierto, ya que Duilio se marcha de la Sultana, me asegura mi oreja regia que todo seguirá igual, pues Pepe González Ornelas seguirá con el cargo de mandamás del equipo a nombre de Femsa y como adorno ante la FMF, pues Pedro Esquivel será el bueno para tomar las decisiones que hará que el Tato Noriega ejecute.

Me contaron que antes de que llegara el exjugador y comentarista estuvo a nada de concretarse: José María Basanta como el bueno. Sin embargo, me dice mi oreja que aunque tiene el perfil adecuado, Chema no está tan preparado aún para tomar los controles, está verde, por lo que al final fue descartado y se decantaron por el excomentarista de ESPN. Eso sí, esperan que Basanta se prepare y en unos años seguramente lo veremos de retache en El Barrial.

AL RELEVO EL SECRETARIO

Vaya sorpresa que me llevé al enterarme que Karina Báez se tuvo que operar en la recta final del torneo, y justo tras la humillación a manos del America, pues en CU se tenía calculado que el mal cardíaco no era urgente, y que acordaron que se sometería a cirugía hasta que acabara el torneo. Ya estuvo en quirófano este sábado y el domingo estaba en casa. Toda la energía para que se recupere.

Resulta que sí hubo agarrón entre las jugadoras y la directiva tras aquella goleada, pues ya no soportaban a la DT, y la directiva de Universidad decidió ocupar la carta médica para moverla del equipo. No es casualidad que mostraron mejor cara tras su salida.

Ahora falta ver si al exsecretario particular del Rector Graue, que habilitaron como entrenador, David Cotero, se queda. No sería raro en el club de los amigos azul y oro.

CONTRASTE DE ALCANCE

Vaya diferencia que tendremos con la Vuelta de la Semifinal del America en el Azteca, con la Gran Final en el Hidalgo este domingo. El partido en el que Toluca silenció al americanismo rebasó los 13 millones de espectadores por Doña Tele, el más visto de Liga MX.

El problema es que por televisión la Final sólo se verá por Fox Sports, una mirruña de audiencia, aunque ahí está la señal de Claro Sports en streaming, aún transmitiendo a pesar de la bronca de medio torneo con el canal azul, para rescatar el volumen de aficionados viendo la definición del titulo.

