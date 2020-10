América vs Tigres no es ningún clásico

Este fin de semana se juegan varios partidos muy importantes, todos para calificar a la Liguilla entre los cuatro primeros, el primer lugar ya está ocupado por el León y nadie lo va a quitar de ahí, y además, del quinto lugar al octavo califican para recibir la reclasificación en casa, y después del noveno al 12 para visitar.

El primer partido que destaca, hay varios, es el Pumas vs Chivas, pero también destaca el partido de América vs Tigres, del que se ha hablado mucho. Se dice que por el América regresa Guillermo Ochoa, lo cual sería conveniente, aunque lo ha hecho bien el otro chico Oscar Jiménez, pero Ochoa es un portero sólido que tiene personalidad, que tiene liderazgo, que es importante.

Sin embargo, se cayó el atacante Viñas, que es el hombre del gol americanista, aunque lleva seis goles únicamente, por cuestiones de Covid, y es una baja sensible que tendrá que suplir el Piojo Herrera, que seguramente pondrá a Giovani. No creo que ponga a Roger Martínez que se ha mostrado apático, se quiere ir del América, no ha jugado bien esta temporada. Y además tampoco estará Nicolás Benedetti, que no se ha recuperado.

Tigres estará casi completo, Nahuel Guzmán que es su líder, su goleador Gignac, el uruguayo Lopéz que está jugando muy bien, Pizarro, Dueñas, todo el equipo completo, y Tigres llegará a la capital para jugar un partido más contra el América.

Es verdad que Tigres y América se han enfrentado mucho en los últimos años, en Finales, y han sido partidos cerrados, atractivos con ventaja para Tigres, con ventaja para el América, pero no es un Clásico, está muy lejos de ser un Clásico, ni es un Clásico Joven, ni es un Clasico viejo, no es ningún Clásico.

Tigres tiene su Clásico regional, es un derbi, contra Monterrey, pero no tiene Clásico contra el América y contra ningún otro equipo, ni con Cruz Azul, ni con Pumas, ni con América. Tigres ha crecido, pero hasta ahí, nada más, no merece todavía el término de Clásico. Los Clásicos los hacen con la historia de los equipos, y aunque tiene mucha historia en la última década, no le alcanza para compararse con la del América de muchísimos años más.

Será un partido definitivo para colocarse en los primeros sitios para la Liguilla o para caerse al barranco; si América gana, se mete, si Tigres pierde, cae. O Tigres se mete y el América se cae, aunque tienen por delante un partido más.

Y además, está de por medio la presencia de Gignac. El francés está a dos goles de otro jugador europeo de hace muchísimos años, el español Isidro Lángara, quien metió 124 goles únicamente en México jugando para el España y el Euzkadi, no cuentan los goles que hizo en Argentina jugando para San Lorenzo de Almagro y menos los que anotó jugando en España, pero Gignac es el europeo que en los últimos 20 años mejor lo ha hecho, con 122 goles.

Es un jugador peligrosísimo que ha hecho una gran mancuerna con López el uruguayo, ha hecho también muy buen mancuerna con Leo Fernández, el otro uruguayo, y desde luego con los jugadores que integran la plantilla del Tuca Ferretti.

¿Ferretti es más experimentado que el Piojo Herrera? Sí, es más experimentado, Tigres juega diferente, juega con más paciencia, con más tranquilidad, maneja la pelota, sube en ocasiones a atacar, se repliega para defenderse con varios hombres. El América es más ofensivo, aunque ha perdido mucho de su ofensiva al no estar Viñas en el cuadro inicial y todo depende de cómo coloque el Piojo Herrera a sus hombres, para defender, para vencer a Tigres o para intentar ganarle. Un empate los deja a expensas de lo que hagan Pumas o Cruz Azul en los partidos decisivos de la recta final del campeonato.

Por lo pronto, queda claro que América vs Tigres no es Clásico, ni es un Clásico moderno, ni es un Clásico de la década, ni mucho menos. Es un partido de rivalidad constante en los últimos años, pero hasta ahí nada más.

Para Clásico solamente hay uno, América vs Chivas, no hay más. Los demás son inventos que se dan en la publicidad y mercadotecnia, las televisoras, todo lo que ustedes quieran, pero nadie puede superar un Clásico como el América vs Chivas sea bueno o sea malo, porque la palabra Clásico se ha hecho demasiado corriente, demasiado vulgar, demasiado utilizada para decirle Clásico a todo, o sea, ¿todos los que enfrentan al América son Clásicos? No.

Tigres tendrá que venir a hacer su partido, América el suyo, y el ganador de ese partido estará seguramente calificado a la Liguilla entre los primeros, porque quedan tres lugares, considerando que el León ya calificó. Y el que pierda se va a bajar al quinto o sexto lugar y eso lo va a meter en problemas de reclasificación.

Es un partido atractivo, interesante con buenos jugadores, con elementos esenciales para que sea un partido emotivo en el campo de juego, aunque Tigres no suele ser muy emotivo, más bien es frío, metódico, pragmático, y el América es un equipo que toda la temporada ha luchado con lesiones, con enfermedades, pero ha ido acumulando puntos porque sabe jugar partidos para ganarlos aunque sea por el 1-0. Esperemos que resulte un gran partido.

