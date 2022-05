Money Line Show

La columna de hoy es muy especial. Dejaré a un lado el tema deportivo, hoy es un poco más personal, sentimental, nostálgico, melancólico, de orgullo.

Sobrepasaría el espacio que tengo para ponerles en contexto mi infancia, mi juventud, mis inicios en los medios de comunicación, lo ilógico que es incluso para mí presentar el lunes un programa de televisión relacionado con las apuestas deportivas, mis dos pasiones juntas, mi sueño, mi ilusión, por fin se hace realidad.

Mi padre me inculcó el amor a los deportes, me llevó a los estadios desde que tengo uso de razón. Siempre había una pelota de cualquier deporte en casa para jugar, me conseguía fotos y autógrafos de sus deportistas que admiraba, en cada viaje estaba planeado ir a un nuevo estadio, una nueva experiencia.

Al pasar de los años, mi apego a los deportes superó al de mi padre, yo estaba en todo, veía todo, me gustaba todo, quería leer crónicas, reportajes, ver estadísticas y platicar mis sensaciones.

Por azares del destino, llegaron las redes sociales, encontré la manera de buscar a muchos aficionados como yo, apasionados. Me metí mucho en el tema de las apuestas deportivas, el dinero que rodea a esta industria y entendí que eso es lo que quería hacer en mi vida, comunicar estas dos pasiones. Se fueron abriendo las puertas, una de ellas la de RÉCORD; es surreal que ya voy a cumplir siete años como colaborador del mejor diario deportivo del país.

Recuerdo mis dos apuestas deportivas favoritas. La primera, previo al Mundial de Alemania 2006, de alguna manera tenía claro que Italia sería Campeón, les dije a mis amigos que confiaran en mí, armamos un buen fondo, lo apostamos y ganamos 10 a 1 en esa apuesta y dije de aquí soy.

La segunda, y Carlos Ponce es testigo fiel, previo al Super Bowl LI, nos reunimos en RÉCORD para ponernos de acuerdo en lo que haríamos en la cobertura del evento y al final de la reunión Carlos me preguntó quién ganaría, le respondí que no tenía duda de que serían los Patriots, pero no sólo eso, le aseguré que sería el primer Super Bowl que se iría a Overtime y que en el mismo Tom Brady vencería a los Falcons. Pareciera que fue una profecía, pero de alguna manera el análisis que hice del partido me hablaba de dos equipos sumamente parejos frente a frente.

Un día sin querer me vi en la base de una montaña, miré hacia arriba y ni siquiera alcancé a ver la cima, las nubes estaban por debajo. Comencé a escalar y me gustó, así que seguí poniéndome retos de subir más, hasta que el último reto fue llegar a la cima.

El lunes, a las 18:00 horas, en Fox Sports, se presenta el nuevo programa 'Money Line Show'. De cariño le digo "mi bebé", el programa que siempre soñé tener, que fui puliendo año con año. Toqué algunas puertas para mostrarlo y en su momento no se abrieron. FOX México me abrió la puerta, le dio la bienvenida y juntos, con un gran equipo, lo haremos realidad este lunes.

