Bochornoso e inaceptable

Lo que se vivió este fin de semana en Querétaro es una mancha oscura en la Liga MX, que refleja la normalización de la violencia que vivimos día a día en nuestro país.

Responsables hay muchos y en todos los niveles. La Liga MX lo ha sido con sus protocolos laxos, dejando crecer los niveles de violencia en los estadios y minimizando el problema al no querer implementar medidas que realmente generen un cambio.

Gallos de Querétaro, que encabeza Gabriel Solares por no atender de manera certera los llamados que se dieron en las diversas redes sociales durante la semana y sobre todo por no poner recursos suficientes para poder evitar este desaguisado.

Por otro lado, el gobierno de Querétaro ha actuado tarde y con pura demagogia como buenos políticos. Mauricio Kuri, gobernador del estado, no pudo responder 24 horas después del partido, cuántas personas detenidas hay, quien de su gabinete es responsable de no controlar ni prevenir los actos de violencia en La Corregidora y por qué no se ha clausurado el estadio.

Las autoridades estatales y federales tendrán que aclarar si estos hechos fueron producto de la simple pero enfermiza rivalidad entre las barras, o bien si el crimen organizado permeo a estos seudoaficionados, quienes fueron utilizados con otros propósitos.

Y ojo, eso no significa que debamos caer en el alarmismo y amarillismo en el que varios colegas cayeron este fin de semana al revelar cifras de fallecidos sin confirmar. No se trata de creer en las versiones oficiales, sino de tener responsabilidad ética.

No se puede salir a hablar de muertos y cifras sin estar seguros, sin tener nombres y datos concretos. La verdad caerá, pero con responsabilidad.

La desaparición de la venta de alcohol en los estadios es la estrategia que manejará Palacio Nacional este lunes en la Mañanera. ¿Es la solución? No. Hay muchos más factores detrás de estos brotes de violencia en el futbol.

Sin embargo, es la oportunidad ideal para que la Liga MX ponga un antecedente fuerte a los clubes y gobiernos en busca de erradicar la violencia en nuestros estadios. La desafiliación de Querétaro es reglamentaria y necesaria, pero no es lo único. El futbol mexicano ha sangrado y está en manos de los directivos y políticos el poder sanar está herida.

La reunión extraordinaria del martes con los dueños, los que realmente deciden en el futbol mexicano, es histórica nunca antes un tema de violencia los había convocado de tal manera que seguramente habrá posturas fuertes y definitorias en el futuro del futbol mexicano.

Tanto Yon de Luisa como Mikel Arriola, presidentes de la FMF y la Liga MX de manera respectiva, se encuentran ante un momento sin igual, gestar el cambio que es necesario en el futbol mexicano en temas relacionados con la violencia, sus antecesores simplemente archivaron los casos o volteaban a otro lado, tanto Yon y Mikel tienen en sus manos darle un destino diferente al futbol mexicano.

