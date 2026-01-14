El reporte Ponce: Chivas, qué proyecto, luce tras limpiar la casa

Es el mejor equipo del arranque: Chivas tiene un plantel con mucho presente y más futuro, y todo porque supo combinar dos elementos básicos: limpiar la casa de divas y permitir que un directivo que fue criticado (me incluyo) armara un proyecto con el conocimiento de juveniles de otras latitudes, más la apuesta por los canteranos. Qué joya, Guadalajara. Ese es el camino.

GOBIERNO CAMBIA CANCHA A CRUZ AZUL

Primero, La Máquina empieza hoy su periplo de local fuera de la CDMX tras la trastada que les hizo la UNAM. Pero la cancha de Puebla ayer ante Mazatlán exhibió que está en terribles condiciones. Me contaron que quien decidió hacer el reciente cambio del terreno de juego en el Cuauhtémoc no fue La Franja, sino el Gobierno poblano, pues son las autoridades estatales las quieren que su inmueble sea ‘basecamp’ durante el Mundial.

Y como acaban de realizar la colocación de la cancha, pues aún no agarra bien el nuevo terreno. Para acelerar el proceso, le echan una arena especial que ayer saltaba con cada barrida, que además levantaba pedazos como su fueran adoquines mal puestos Y hoy, ni 24 horas de descanso tuvo. Qué caos.

BORJA SE FUE TRONANDO, CASI SE CAE

Y luego, fue tanta la espera para darle a firmar contrato a Miguel Borja en La Noria, que el colombiano se marchó a su país con la familia echando chispas, sin entender cómo no lo han registrado en Liga MX con más de dos semanas en el país. Su representante se quedó en CDMX y Cruz Azul aún espera que sea refuerzo.

Como regresó Cándido y le queda un año de contrato con La Máquina, la directiva decidió no darle aún el contrato a Borja por cuidado legal. Luce absurdo, pues nada tiene que ver que le estén buscando acomodo a Camilo y no ocupa plaza de foráneo; al final podrían hacer la del América: aún con contrato, Dilrosun no fue registrado. Es una práctica común. Por eso, El Colibrí no lo entiende. Para mí, esto no se va a cocinar.

VACACIONES PAGADAS EN AMÉRICA

Recordando a Dilrosun, pues ya que lo logró cepillar América me contaron que el neerlandés se la pasó de lo lindo en el último periodo, pues como nadie le exigía nada, había semanas que faltaba a entrenar más de un día, y a veces iba a checar tarjeta y se retiraba como si nada. Tuvo unas vacaciones pagadas en el Nido.

SE CARGARON A OTRA SEÑAL EN DOÑA TELE

Ya para cerrar, otra señal que apaga las luces. A mediados de 2024, Televisa decidió adquirir en totalidad a Sky, de la que AT&T aún tenía 41% de participación, para fusionar la señal satelital con iZZi, su compañía de televisión de cable. Un año después, la unión de ambas estaba casi completa, pero para lograrlo debieron reducir costos drásticamente. Y hasta este inicio de 2026 ya le tocó a su marca de deportes: Sky Sports.

Pues después de que hubo falta de pagos a varios de sus elementos, cerca de cuatro meses sin recibir salario cuando iZZi adquirió a Sky, ayer ya les avisaron que se acabó la chamba y cortaron a más de 70 personas de Sky Sports. La marca oficialmente dejará de existir en México a fin de mes y los derechos de ligas como la española pasarán a iZZi, producidas por AyM Sports. Un abrazo a todos los colegas, que vengan nuevas oportunidades,