El reporte Ponce: en América, Fidalgo no tiene oferta, tras el mundial

Se prendieron las alarmas cuando el querido David Faitelson avisó en redes que el América tenía ya una propuesta por Álvaro Fidalgo, de la Real Sociedad de España; sin embargo, al preguntar en el club de Coapa me confirman que aún no hay oferta por el asturiano. Así que calma al corazón de los azulcrema.

Con el arribo de Dourado a la mediacancha, el mejor centrocampista defensivo que existe en Liga MX, con su tremenda capacidad para cubrir terreno, liberará a Fidalgo, junto a Chiquito Sánchez, para lucir más al frente. Por eso sería doblemente doloroso perder al español justo ahora. Viene un gran torneo del Mago.

Además de estar enfocados en recuperar el título de Liga MX y sacarse la espina en Concacaf, el América y Fidalgo trabajan ya en su renovación, pues el contrato expira en verano, para que entonces sí, después del Mundial, Álvaro cumpla el sueño de volver al Viejo Continente. Viene otro pico de rendimiento del español con las Águilas este Clausura.

ESTRENA MILLONARIA TECNOLOGÍA ‘OFF SIDE’

Hay una nueva era en cuanto al arbitraje en Liga MX: a partir de hoy se utilizará en nuestro campeonato la tecnología semiautomática del fuera de lugar, la misma que se utiliza en la Premier League. El cambio implica pasar de trazados manuales del VAR a un sistema instantáneo, respaldado por la instalación de 28 cámaras en cada estadio y por proveedores de primer nivel como Genius, que también lo desarrolla en Inglaterra.

La implementación de esta tecnología le costará a la FMF cerca de 1.43 millones de dólares por temporada. Aplicará exclusivamente para el fuera de lugar a partir del actual torneo, pero representa un avance para salir de la crisis arbitral. El objetivo es certeza, transparencia y credibilidad en la toma de decisiones de los jueces. Vaya que lo necesitan.

UNAM RECHAZA TRAS MUERTO EN CU

Vaya sorpresa se llevó Cruz Azul cuando la UNAM les rechazó la petición que metieron 82 días atrás para seguir jugando en el Olímpico, justo en la semana de arranque del Clausura. Un golpe bajo. Le rompió el torneo a La Máquina, que tendrá que ser visitante cada jornada jugando en Puebla.

Pues me contaron que la decisión y el aviso a los cementeros que llegó desde la UNAM fue de Manuel Palma, el secretario de seguridad de la universidad, el mismo encargado de los elementos que se enfrentaron en octubre en el estadio de CU a Rodrigo Mondragón, el aficionado celeste que murió tras el conflicto en el estadio auriazul. ¿Coincidencia?

LO QUE BUSCA TIGRES, ¿RICHARD O MERENTIEL?

Ya de cierre, mucho ruido de transferencias en Tigres suena desde Argentina. Quitemos polvo y paja: aseguran que los felinos están interesados en repatriar a Richard Sánchez, ex americanista de Racing, que quiere recuperar algo de los casi 2.5 millones de dólares que pagaron, pero la realidad es que no está en la mira de los norteños. Puro humo.

Y en la Sultana también se soltó la especulación de que van por Miguel Merentiel de Boca Juniors, sin embargo, también es falso, suena más a que quieren inflarlo. Tigres sí busca aún dos refuerzos, van por un ‘5’ y un central, y van sin prisa, pero sin pausa, “no es comprar por comprar”.