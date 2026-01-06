Solo perdiendo, salieron

Con el inicio del Clausura a la vuelta de la esquina, mi Franky, se aceleraron las negociaciones en Liga MX y salieron buenos fichajes: Orellano a Rayados, Palavecino a Cruz Azul, Dourado al América, hasta los de Sepúlveda a Chivas y Córdova a Toluca. Pero en especial a las Águilas y al Guadalajara, cómo les costó desprenderse de jugadores, porque estaban encartados con figuras de alto sueldo que parecían no salir ni en rifa, ni regalados.

CHIVAS SE COMERÁ EL SUELDO DE MOZO

Al Rebaño, que lleva un par de ventanas de transferencias con un estupendo mercado para armar el proyecto que los regrese al protagonismo, cómo le ha costado soltar a tres de sus jugadores con mayor sueldo: Pulido, Guti y Mozo. Peluchín está de rebelde y no hace nada por salir; Gutiérrez tiene ofertas, pero no le gusta ninguna y al fin el que ya partió fue Alan, pero a qué costo.

Resulta que Mozo ya fue oficializado en Pachuca, pero me contaron que para que lo aceptaran los Tuzos, el Guadalajara tuvo que doblar las manos y absorberá más de la mitad del sueldo del lateral, ¡si no nomás no se iba! No es lo ideal, pero en una posición que iban a tener sobrepoblada, era eso o pagarle todo sin minutos. Vaya sacrificio.

SALIÓ MÁS BARATO LIQUIDAR A IGOR

Y en América están por el estilo. Sobran Lichnovsky, Dávila, Dilrosun, hasta Araujo. Pero ya salió el primero. A Igor le quedaba un torneo de contrato, después de que en 2024 lo renovaron por dos años en el Nido, con opción a uno más según rendimiento, el chileno dejó de pesar y se volvió incluso un quiste en el vestidor, con mucha grilla hacia la directiva, que se cansó.

Sí intentaron regresarlo a Necaxa, cederlo sin costo y que los Rayos absorbieran lo que le quedaba de contrato salarial, pero en Aguascalientes lo vieron caro regalado, y al final se cayó la posibilidad. Con la urgencia de una plaza para Dourado, América decidió que le salía más barato liquidar de una vez a Lichnovsky que tenerlo parado, pagándole sin jugar. Y así se acabó la historia del pastor y streamer que fue pilar en el Bicampeonato.

UN GRANDE LE GANA ‘9’ A PUMAS

En Universidad también han estado activos, la llegada de Toño Sancho y un equipo deportivo más movido revitalizaron el proyecto. Les falta aún un ‘9’, además de la llegada de Juninho desde Brasil. Dentro de sus opciones, la que más gusta, está La Pantera Morales del Toluca, un delantero de tremendas cualidades, pero al que le tocó la peor época para ser artillero de los Diablos Rojos: la era de Paulinho.

Jugó poco a la sombra del portugués, y aunque demostró su valor en las Liguillas con el Turco, Robert quiere más minutos, sobre todo para demostrar que puede volver a la Selección de Paraguay y asistir al Mundial 2026. Por eso pidió su salida.

Hay muchas ofertas, incluida la de Universidad, que ayer filtró la posibilidad y las redes se llenaron del rumor de que sería refuerzo de Pumas; sin embargo, mi Francoliever, me anticipan que está muy cerca de firmar con un “grande de Brasil”, uno que prefiere Morales no tanto por lo económico, sino por la vitrina que representa, pues lo ven como titular y cree que tendrá mayor exposición que en CU. Veamos.

CAIXINHA EXHIBE A LA PRENSA AMIGA

Ya para cerrar, siguiendo con Universidad, cómo le dolió a varios auriazules lo que revelé del pleito en Cantera entre Pumas y Bravos. Es claro que el Club Universidad resiente mucho más que a otros que se conozcan este tipo de conductas de sus integrantes, pues está ligado en valores e imagen a nuestra Máxima Casa de Estudios, la querida UNAM.

Por eso, desde las preciosas instalaciones de Totonacas 560, intentaron taparle el ojo al macho. Pero no contaban con que Caixinha explicaría en entrevista que sí hubo golpes y que sí fue por una entrada de Pumas (de Carrasquilla a un juvenil), “que fue una agresión, y hubo una respuesta de jugadores nuestros a la agresión”.

Lo que me llama la atención es que incluso prensa amiga de Universidad mintiera sobre el evento para proteger, y que aficionados creyeran que era falso lo que exhibí. En la UNAM dan clases de periodismo, donde podrían aprender que aunque le enoje a varios las noticias de lo que sucede con su equipo, no es culpa del que lo revela. Ventilar eventos relevantes es labor del comunicador; que prefieran mantenerlos secretos no debería ser impedimento para publicarlos.

Y eso tampoco es hacer campaña. Es como pensar que si recuerdas que “Efraín no calificó a Liguilla con Pumas el torneo pasado” estás haciendo campaña en contra. Es un hecho, que duele, pero no deja de ser un hecho. O decir que “Universidad acumula 15 años sin un título”. El presente del club es aciago, y no por manifestar la realidad estás haciendo campaña en contra. Abusados.