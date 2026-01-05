El apunte del director: ya con Dourado, es increíble la queja del americanismo

Cada torneo es lo mismo, no importa el resultado al final, Campeones o eliminados en Semifinales, líderes generales o Tricampeones: el americanismo critica invariablemente y hasta el cansancio los refuerzos del América. Es cíclico. Tras una ventana lenta, ni el arribo del brasileño Rodrigo Dourado, el mejor mediocampista defensivo de los últimos tres años en Liga MX, calmó al monstruo de mil cabezas amarillas. Es absurdo.

EL CONTENCIÓN MÁS EXITOSO ES ÁGUILA

El exmediocampista del San Luis se ha consolidado como el mejor medio de contención desde su estreno en nuestro país en el verano del 2022: no existe otro futbolista que tenga más acciones defensivas exitosas (1,200, datos de Statiskicks, que considera rechaces, intercepciones, barridas y duelos ganados) en el periodo. Es una bestia.

SIN REGISTRO DE IGOR PARA EL ALTA

El foráneo apuntado para salir del Club América y poder dar de alta a Dourado es el chileno Igor Lichnovsky, quién aún no tiene ofertas para emigrar. Por eso, las Águilas no lo registrarán para iniciar este Clausura 26, esperando encontrarle acomodo en Liga MX antes del 9 de febrero, que es el límite para hacer contrataciones en nuestro futbol, que salga un milagro del extranjero o de plano congelarlo como ya le sucedió cuando estuvo lesionado, o como le pasó con Dilrosun el certamen anterior.

NI GUAMERÚ NI RALPH ORQUÍN

Primero, Ralph Orquín no va al Toluca porque no aceptó renovar con el América para poder ser prestado al Bicampeón, pues a pesar de que los Diablos Rojos querían al texano como relevo de Gallardo por izquierda cuando estuviera en selección, al lateral le llenaron la cabeza de la agencia de Mario Ordiales y quedará libre en el verano. Y es que el reglamento impide que con seis meses de contrato pueda ser cedido. Así que seguramente veremos muy poco del estadounidense este torneo.

Y después, me enteré que aquello de que había negociación para que Orquín fue a a Toluca y que Guamerú García, que le pertenece a los Diablos Rojos, rompiera su contrato de préstamo en Pachuca, donde aún le resta un torneo, para ir al América, en realidad nunca sucedió. Fue puro humo de redes. No va a Coapa.

¿Y HABRÁ CEREZA DEL PASTEL EN EL NIDO?

Palavecino estuvo en la mira, pero el altísimo costo que le puso Necaxa, de 8 millones de dólares, alejó al América y le abrió el camino a Cruz Azul. Pero hay otro que es deseo del Nido: Emiliano Gómez del Puebla, al que la directiva de La Franja le puso precio de salida de 5 MDD; sin embargo, me cuentan que en las últimas charlas ya bajaron a 4.5. Sigue elevado, pero las Águilas insistirán.

¿Y quién tendría que salir? Pues Dávila, así que esta semana es clave para que en Coapa decidan si registran al atacante chileno, que tampoco tiene propuesta de traspaso, y también podría quedarse sin lugar en el Clausura para abrir plaza a Gómez. Depende de la negociación con Puebla.