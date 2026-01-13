Liguilla en estadios mundialistas

Vaya lío que se armó en CDMX, Guadalajara y Monterrey con los clubes locales que recibirán Mundial este verano, pues sus estadios serán entregados a FIFA para el magno evento y no podrán tener Liguilla. Pero hay una luz.

De entrada, el Estadio Akron, el BBVA y el Banorte deberán pasar a control total del organismo internacional 30 días antes de que inicie el certamen, está por contrato, lo que significa que si Chivas, Rayados y América llegan a Liguilla, no podrán jugar ni Semifinales ni la Final en casa; tampoco de Concacaf. Incluso aquellos inmuebles de Liga MX elegidos como campos de práctica para las selecciones visitantes, también estarán restringidos.

Los equipos ya pusieron el grito en el cielo ante el ‘feliz problema’ que eso significaría. Ya empezó la especulación de a dónde se tendrían que ir a jugar, al estilo de América cuando jugó Finales fuera de casa. Pues me contaron que resulta que Doña Fede ya tocó base con FIFA para preguntar si puede hacer excepciones en caso de que estos estadios mundialistas les toque partidos de Fiesta Grande, para que los dejen jugar ahí aunque estén ya en su posesión. Están a la espera de la respuesta, así que se ve luz al final del túnel.

LIGA MX Y LA BRONCA DE LA UNAM

Ya hablando de sedes, pues mañana en Puebla empieza el peregrinar de Cruz Azul como local fuera de casa gracias al rechazo intempestivo de la UNAM para prestarles el Olímpico. Me contaron que en las oficinas de Liga MX tampoco podían creer la trastada que le hizo la Universidad a La Máquina, al grado que le pidieron a Pumas que intercediera en Rectoría para evitar el problemón que esto significaba no sólo para los cementeros, sino para el torneo en general. Pero aunque les dijeron que sí, la realidad es que en Toluca creen que a los auriazules les entró por un oído y les salió por el otro. Así que eso de que son ‘socios’ quedó otra vez en el aire.

CHUCKY NO TIENE CABIDA EN MÉXICO

En cuanto se hizo oficial que el Chucky Lozano ya no contaba para San Diego, se soltaron como reguero de pólvora rumores que si iba para América o Cruz Azul, para Rayados o Tigres, en fin, pero ninguno tenía más fundamento que la filtración de su representante por encontrarle un mejor acomodo. La ironía de todo es que sigue con un contrato que consiguió para descansar de la presión del futbol europeo y ahora necesita equipo para ir al Mundial.

Pues de una vez te digo, mi Franky, que en México no hay chance de que encuentre acomodo, pues el Chucky se mete 6 millones de dólares al año, algo que ningún futbolista ha ganado ni ganará pronto en Liga MX. Es más fácil que se acomode en MLS. Eso sí, aún no se sabrá por qué lo cepillaron de San Diego, sino hasta que lo traspasen.

MÁS CAMBIOS EN DOÑA TELE

Ya de salida, pues nuevo reacomodo de señal. Resulta que mis compas de FOX siguen sin parar y adquieren nuevos clubes y talento. Ahora los equipos que se van con los que no son de Grupo Lauman son Tigres Femenil, ya desde este torneo, y Necaxa, ambas ramas, pero los Rayos hasta el siguiente torneo.

Además, se confirmará que se integran Rubén Rodríguez y Rafa Márquez Lugo, y también y viejo conocido y muy querido: El Ruso Brailovsky será tertuliano de las mesas de debate de FOX. No paran.