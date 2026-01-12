El apunte del director: Tigres tienta a Fidalgo como refuerzo

Clásico inicio de torneo, una Jornada 1 floja, con poca diferencia entre los contendientes, los que aspiran a ser sorpresa y los que son relleno. Está más interesante el mercado de fichajes, que sigue abierto hasta el 9 de febrero. Llega de inmediato la primera flecha doble, mañana, ojalá que acelere el espectáculo.

HUGO TRAE DE HIJO A RAYADOS Y SU AFICIÓN

Los dos últimos finalistas son los únicos dos de los favoritos al título que ganaron, Toluca y Tigres, y me quedo con Chivas como el contendiente que despertará este Clausura. Lo increíble es lo bajo que ha caído Rayados en su nivel, pues fue derrotado por los suplentes del Bicampeón, y en especial por Hugo González.

Al exportero lo abuchearon hasta el cansancio en Monterrey, incluso el sonido local lo dejó en especial hasta el final para deleite de la afición regia. Pero Hugo se las volvió a aplicar, como en la eliminación anterior: sobre el final detuvo el penalti a Canales que era el empate y se encumbró como héroe escarlata. Qué dulce revancha futbolera.

LA CAMPAÑA CONTRA EFRAÍN CAMINA SOLA

Pumas está demasiado sensible a la crítica a su crisis deportiva, en especial a su entrenador, que no pudo pasar del empate con el insulso Querétaro y sigue sin despegar, a pesar de que la nueva dirección deportiva le armó un plantel interesante. De 13 partidos, Efraín sólo ha ganado 3 en CU con Universidad, con efectividad del 38%. Datos, no opiniones, Y no es campaña, los abucheos en el Olímpico son orgánicos.

EL ESPAÑOL DEL AMÉRICA, TENTADO POR EL NORTE

¡Qué doblete del canadiense Flores! Tanto tiempo lo esperamos en México, que es irónico que despierte ahora que se fue con la selección de La Hoja de Maple. Tigres ganó en San Luis y se apunta de inmediato a ganar el Clausura. Pero hacen falta dos refuerzos: un 5 y un central.

Me contaron que entre las opciones para la mediacancha, entre los rumores de Richard Sánchez y la opción del juvenil argentino Leonel Pérez de Huracán, Tigres apuntó a uno de los mejores extranjeros de Liga MX: el Maguito Fidalgo del América. Así como lo lees.

Al español se le acaba contrato en el verano, aunque tiene ya la negociación, casi acuerdo con las Águilas para renovar. Los felinos le hicieron una propuesta con “notable aumento de salario” a lo que percibe en Coapa. Pero me dicen que no hubo una respuesta esperanzadora. Así que hay un tapado de Tigres que parece el bueno. Pronto

FAVORITOS AL TÍTULO

Mi pick se movió poco, por la negativa sorpresiva de la UNAM a prestar el Olímpico a Cruz Azul; en orden, candidatos al título: Toluca, América y Tigres. Como el cuarto finalista, hoy veo más al Guadalajara que a La Máquina.

Veamos.