Con Triple A y el CMLL al mismo tiempo

Como era la tradición de finales de los 80, toda la década de los 90 e inicios de los 2000, desde el viernes pasado regresó la gente de Televisa a narrar en la Arena México las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Algo que, si bien ya había sucedido en esta nueva etapa de alianza entre la Seria y Estable y la televisora de Chapultepec —que comenzó en 2019—, se interrumpió en los últimos años por culpa de la pandemia.

Sin embargo, más allá del hecho en sí —que ya fue noticia en todos lados—, aquí les voy a contar, mis planchifans, esos detalles que no se vieron o que simplemente no se saben. Como, por ejemplo, la nueva rechifla que se llevó Místico por parte de la afición cuando grabó una cápsula con los narradores de TUDN, que, por cierto, fueron colocados en lo alto, en una especie de ring que servía para activaciones comerciales, pero que en esta ocasión fue adaptado como palco de transmisiones. Aunque —abusados— será de manera temporal, pues me cuentan que su ubicación definitiva será otra, más cercana al cuadrilátero.

Para esta función, el equipo de narradores de TUDN estuvo conformado por Fernando Jesús Torres, mejor conocido como El Niño Águila; Israel Romo, que además de buenazo para las luchas, es el reportero que cubre al Club León en la Liga MX para Televisa; y Hechicero, mi ídolo y considerado por mí el luchador mexicano más completo que hay en la actualidad —en algo que no estoy dispuesto a discutir: es así, y se aguantan.

Sin embargo, muchos se preguntaron: ¿y Leonardo Riaño? ¿Por qué no está? ¿Será que lo castigaron por destapar el regreso de TUDN a la Arena México?

Esas y otras preguntas comenzaron a circular en redes sociales luego de que no hiciera acto de presencia el sobrino de la leyenda Dr. Alfonso Morales (QEPD). Sin embargo, tranquilos todos: el buen Leo no estuvo en la función del viernes en la México Catedral porque lo enviaron a Cancún, y no de vacaciones, sino como parte del equipo de Box Televisa para transmitir una función el sábado por la noche junto a mi buen Carlos ‘El Zar’ Aguilar y Mariana ‘La Barby’ Juárez.

Ahora bien, eso no quiere decir que en el Consejo Mundial hayan extrañado a Riaño, ¿eh? Es más, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos: en más de una ocasión, desde las oficinas de Dr. Lavista y Lucio, han manifestado su disgusto por el estilo de narración de la gente de TUDN, al considerar que no es tan 'serio y estable' como el de los narradores del propio CMLL.

Sin embargo, pese a corajes, rabietas y críticas, la gente del Consejo no puede hacer más, pues aunque quisieran hacer cambios o bloquear a algún narrador, no tienen voz ni voto sobre quiénes comentan las funciones por parte de Televisa.

Y para muestra clara: gente de Triple A narra luchas del CMLL. Así como lo leen: además de Riaño, Torres, Romo y Hechicero, en el equipo de comentaristas de TUDN para las funciones del Consejo Mundial está considerado Adrián Mendoza, el famoso Bambuchito, parte también del canal de YouTube Más Lucha, quien además, desde hace un tiempo, fue invitado a trabajar en el equipo creativo de la Caravana Estelar, encabezado por Konnan.

Actualmente, ya bajo la administración de WWE, es parte del equipo que coordina las historias, entrada de luchadores y demás detalles para que todo salga a la perfección durante las funciones de Triple A.

Nuevo narrador en el CMLL

Y ya que andamos en estos temas de narración, me cuentan que, por su parte, en el CMLL buscan impulsar una nueva voz que se una al equipo de comentaristas que ya hay en la actualidad (Julio César Rivera, Miguel Linares, Juan Carlos Castellanos, Roberto López Olvera y Micky Lee).

Se trata de Jorge Livan, también surgido de la escuela de Más Lucha, quien además de trabajar en el equipo de prensa de la ‘seria y estable’, ya ha comenzado a aparecer en algunas transmisiones de la Arena México y Arena Puebla.

Al parecer, trae 'respaldo' de ciertos directivos y ha sido propuesto para cubrir el lugar de alguno de los comentaristas cuando se ausente. Pero vamos viendo, pues al interior de la Arena México consideran que 'todavía le falta', por mucho que sea 'el protegido de los de arriba'.