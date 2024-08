Natanael Cano defiende a Gala Montes, tras los insultos de Adrián Marcelo en LCDLF

La pelea entre Gala Montes y Adrián Marcelo en "La Casa de los Famosos México" ha causado revuelo en las redes sociales, donde muchos piden que el youtuber sea expulsado por mofarse de la depresión de la actriz y hacer comentarios sobre su familia. Celebridades como Natanael Cano han mostrado su respaldo a Montes.

La discusión en La Casa de los Famosos México generó reacciones sobre salud mental y bullying. Un momento clave fue el enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Gala Montes, donde Marcelo la acusó de fingir su depresión y la insultó al mencionar problemas familiares previos al programa.

Natanael Cano defiende a Gala Montes

Una intensa campaña en redes sociales exige la salida de Adrián Marcelo tras burlarse de la depresión de Gala Montes en una discusión. Varios artistas, influencers y conductores, incluyendo a Natanael Cano, han mostrado su apoyo a Montes y su rechazo hacia Marcelo.

El cantante de corridos tumbados, vio en Instagram una publicación del perfil @Werwomenonfire que mostró el maltrato de Adrián hacia Gala Montes.

"La violencia jamás será un buen rating ni contenido. Una vez más, vemos cómo en un programa de televisión no les interesa tener participantes que insultan y agreden psicológicamente a mujeres. Durante la transmisión del reality show La Casa de los Famosos México, el integrante Adrián Marcelo volvió a hacer comentarios ofensivos, misóginos y violentos. El bullying no es un juego. La salud mental no es un juego. La violencia de género no es un juego. Es preocupante que un hombre violento, misógino y machista tenga cédula profesional como psicólogo", fue el mensaje que la página @Werweomenonfire compartió.

Después de ver esto, Natanael Cano comentó en la publicación apoyando a la actriz de 24 años.

“Nadie le habla así a mi morrita”, expresó el cantante de corridos tumbados en los comentarios del video compartido por “We are women on fire” de Instagram.

