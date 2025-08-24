¡Septiembre de locos! La actividad deportiva del próximo mes

Ahora sí, poner cinturones y sujetarse fuerte de los asientos, porque el mes de septiembre será uno de los más emocionantes en el deporte, lleno de futbol, NFL, Beisbol y mucho automovilismo.

Con toda las ligas del mundo de nuevo en acción, es imposible contar a todos los grandes partidos que habrá durante septiembre, sin embargo, hay algunos momentos que valen la pena ser destacados:

13 de septiembre: Clásico de México, América recibe a las Chivas por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX .

por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la . 28 de septiembre: Derbi de Madrid, Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano a su odiado rival, Real Madrid , para la Jornada 7 de LaLiga .

recibe en el Metropolitano a su odiado rival, , para la Jornada 7 de . Martes 16 de septiembre: Inicia la fase de grupos del torneo más hermosos del futbol, la UEFA Champions League.

Regresa la NFL

El Futbol Americano esta de regreso, luego de siete largos meses, el ovoide vuelve para una nueva temporada con los equipos renovados y con el sueño de llegar al Super Bowl de 2026 en California.

4 de septiembre: Inauguración de la temporada 2026 con el duelo de los actuales campeones, las Águilas de Philadelphia vs Los Vaqueros de Dallas en Lincoln Financial Field.

Se reanuda la F1

Luego del parón de verano, los mejores pilotos del mundo vuelven a la parilla para concluir la segunda parte de la temporada en lo que promete ser un cierre lleno de sorpresas.

GP de Italia : Del 5 al 7 de septiembre.

: Del 5 al 7 de septiembre. GP de Azerbaiyán: Del 19 al 21 de septiembre.

El mes del boxeo en México

Después de las fuertes declaraciones, las polémicas y los entrenamientos, por fin llega el fin de semana en el que Saúl Canelo Álvarez se enfrente en Las Vegas al Estadounidense, Terence Crawford.

13 de septiembre: Canelo vs Crawford, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Habrá nuevo rey

Luego de un gran año en la Liga Mexicana de Besibol, las acciones comienzan a llegar a su fin pues después de las Series por la Zona 2025, los dos mejores del país juagaran La Serie del Rey, en busca del nuevo campeón de México.

Serie del Rey: Del 9 al 17 de septiembre.

