Juan Alfaro sobre eliminación ante América: "Luchamos hasta el final y estuvimos cerca de remontar"

Juan Alfaro comentó que a pesar de haber quedado eliminadas ante América, él se va contento por todo lo que mostró Chivas femenil a lo largo de este año futbolístico y que incluso hoy estuvieron a punto de darle la vuelta para instalarse en la Gran Final de la Liga MX Femenil.

"La verdad estoy muy orgulloso de lo que se hizo en el partido y en la serie, en el torneo y en general en el año futbolístico. Sin duda creo que vamos por buen camino, estoy muy contento y orgulloso de las chavas, hoy luchamos hasta el final y estuvimos cerca de darle la vuelta", señaló Alfaro.

El estratega rojiblanco destacó que los errores fueron lo que las dejaron fuera pero también hay formas de quedar eliminados:

"Los errores hoy y siempre en cualquier etapa de liguilla son costosos. Sí eres muy puntual en los errores te van a costar, hoy nos tocó a nosotros y nos costó. Hay una frase que a mí me gusta mucho que cuando pierdes pero lo haces de esta manera te vas tranquilo, a veces perdiendo se gana y hoy así fue".

Alfaro fue duro en la autocrítica y se responsabilizo como el mayor culpable de esta eliminación:

"No sé en qué porcentaje, pero yo soy el mayor responsable de esta eliminación. Obviamente siempre nos va a dejar enseñanzas tanto a las chavas como a mí. Yo no tengo ningún problema con reconocer qué el principal responsable soy yo, a veces así pasa, no siempre se gana y no siempre vamos a salir campeones".

Finalmente Juan Alfaro habló sobre el aprendizaje que se lleva de esta serie ante América:

"Hay muchos aprendizajes la verdad, tendré que hacer un análisis muy exhaustivo personal, obviamente también del equipo, pero el principal es que no tienes que regalar nada en una liguilla y especialmente en esas instancias que es donde tienes que estar muy atento a muchas situaciones, creo que sí le equipo sigue comportándose de esta manera vamos a estar cada vez más cerca de lograr esos objetivos que nos marcamos".

