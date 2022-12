Uriel Antuna tras fracaso del Tri en el Mundial: "México ha tocado fondo"

Después de ser partícipe con la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, Uriel Antuna se reincorporó a las actividades con Cruz Azul y en conferencia de prensa habló sobre el rotundo fracaso que tuvo el combinado azteca.

“A todos nos dolió (la eliminación), todos queríamos lo mismo, estábamos luchando para pasar al quinto partido y al final no se dio. Dentro del grupo se veía muy sólido y al final no se dieron los objetivos”, comentó el Brujo en conferencia de prensa.

“México ha tocado fondo. Todos debemos comprometernos a seguir creciendo y viendo por los jóvenes para llegar al mejor nivel al próximo mundial. Todos debemos comprometernos con pensar más en el fútbol más que en otra cosa”, agregó.

Por otra parte, a pesar de que no se obtuvieron los resultados que se esperaban en la justa mundialista, el también seleccionado nacional aseguró que siempre será para él un orgullo seguir defendiendo la casaca Tricolor, lo cual lo compromete a crecer a nivel futbolístico.

“Para mí siempre va a ser un honor representar a México. Me he sentido muy bien, estar en un Mundial te mide contra los mejores jugadores del mundo y eso te hace mejorar para seguir creciendo. Me siento comprometido para ser ese jugador diferente”, indicó.

El Brujo Antuna hizo hincapié en que el hecho de que los jugadores mexicanos emigren al futbol europeo podría ser una de las características principales para que la Selección Mexicana logre llegar al tan ansiado quinto partido, pues la calidad que se tiene en Europa, no solo ayudaría a mejorar al combinado azteca, sino que también los jugadores crecerían en muchos aspectos.

"Como han dicho mis compañeros, si es necesario emigrar a Europa podría ayudar mucho para poder pasar al quinto partido. Estar jugando en un alto nivel le ayudaría a México y a uno mismo como jugador", concluyó.

