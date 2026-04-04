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Futbol

Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 13 del Clausura 2026

Ramón Juárez, defensor de América, en lamento ante Santos Laguna en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 00:02 - 04 abril 2026
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Chivas busca mantener el liderato cuando se mida a los Pumas

Arrancó la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX; en donde las Chivas siguen comandando en los más alto de la tabla de clasificación con 30 unidades, tres de ventaja con su más cercano perseguidor, el Cruz Azul que sigue acechando muy de cerca.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón vuelven a tener un resultado adverso tras caer derrotados ante Pachuca, cortando una racha de 15 partidos sin perder para La Máquina.

Chivas tras gol de Sepúlveda l X:Chivas

En el tercer sitio quedó el Toluca, actual bicampeón, que vio terminado su invicto tras caer sorpresivamente ante Querétaro en la Corregidora. Un resultado que no le ayuda en nada a los Diablos teniendo la Liguilla a la vuelta de la esquina.

Jugadores de Toluca previo a un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Toluca previo a un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo se abrió la Jornada 13?

FC Juárez obtuvo un empate con sabor a victoria después de igualar 1-1 ante Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el equipo de Pedro Caixinha encontró el gol en la parte final del encuentro a través de Madson de Souza para hilar su segundo partido consecutivo sin derrota.

Mazatlán se metió al Estadio Victoria con intención de cerrar su último torneo en la Liga MX de manera decorosa, sin embargo, Necaxa demostró que quiere estar en la Fiesta Grande y, aunque el marcador no lo demostró, fue infinitamente superior al cuadro Cañonero para catapultar un 2-1.

Javier Ruiz, jugador de Necaxa, en festejo de gol en duelo ante Mazatlán de la Jornada 13 del Clausura 2026 | IMAGO7

Xolos de Tijuana venció 1-0 a Tigres y se quedó con tres puntos clave en casa. Gilberto Mora no estuvo en la convocatoria, a pesar de que ya regresó a los entrenamientos con el equipo. Todo indica que el jugador aparecerá en la próxima jornada para ver actividad con el plantel. 

Atlético de San Luis dio la sorpresa al derrotar a domicilio al Monterrey en el Gigante de Acero con un gol de último minuto de David Rodriguez. Las aspiraciones de Liguilla de los Regios se ven cada vez más imposibles.

Atlético de San Luis celebrando el gol de último minuto de David Rodríguez ante Monterrey | MEXSPORT

En la sorpresa de la jornada. Querétaro acabó con el invicto del bicampeón, Toluca, con un gol en solitario de Ali Dávila. Un resultado que sorprendió a propios y extraños: Los Gallos, sin posibilidades de clasificar a Liguilla, le hicieron la diablura al actual campeón.

León y Atlas fue un resultado muy cerrado, pero fue La Fiera quien salió con la mano en alto del Nou Camp. A falta de 3 jornadas, los Esmeraldas sueñan con clasificar a la Liguilla.

Tarjeta roja de Jorge Alejandro Rodríguez en el partido León vs. Atlas | MEXSPORT

Cruz Azul vio frenada su búsqueda por el liderato cuando Pachuca lo derrotó en el Estadio Cuauthemoc con marcador de 1 a 2. El error que tuvo Andrés Gudiño fue fundamental para el resultado. ¿Volverá a la banca?

En lo insólito de la jornada. América, con un hombre de más, no logró vencer a Santos en la Comarca Lagunera. Las Águilas vuelven a tener un resultado en contra de lo que llevan del Clausura 2026.

Kevin Picon en el partido Santos vs. América | MEXSPORT

¿Cuál es el principal partido de la Jornada 13? 

Luego de una larga semana sin actividades futbolística en México por la Fecha FIFA la Liga MX está de regreso, pero no solo eso, sino que lo hace con una cartelera de lujo protagonizada por el duelo de Chivas contra Pumas del 5 de abril, Domingo de Resurrección, mismo que ya cuenta con un árbitro designado.

Ellos estarán impartiendo justicia; Ismael Rosario como central, los árbitros Enrique Bustos y Édgar Magdaleno Castrejón servirán como asistentes del juego que se disputará en el Akron, Yonatan Peinado Aguirre estará en la posición del cuarto árbitro y Vicente Reynoso y Enrique Martínez estarán en el siempre polémico VAR.

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